Israel comparte las "enseñanzas" de la guerra en Gaza en un seminario con mandos militares internacionales

Israel ha organizado un "seminario internacional" con mandos militares de cerca de una veintena de países para compartir las enseñanzas operativas de sus dos años de guerra en Gaza y las operaciones contra el Líbano, Irán, Siria o Yemen. Las tácticas israelíes han sido calificadas de genocidio por organizaciones de derechos humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras, y hay una orden internacional de detención contra el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra. A pesar de ello, los ministerios de Defensa de países occidentales como Estados Unidos, Alemania, Hungría o Canadá, y de otros como Japón o la India, han mandado cargos militares al seminario.

El cónclave comenzó el pasado 16 de noviembre y duró cinco días. "Ha sido un seminario internacional sobre las lecciones operativas de la guerra en todos los frentes y ha contado con la participación de altos mandos y responsables de distintos ejércitos de todo el mundo", confirman las Fuerzas de Defensa de Israel a preguntas de EL PERIÓDICO. "Ha estado dirigido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y han participado, entre otros: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Finlandia, India, Grecia, Chipre, República Checa, Hungría, Polonia, Austria, Estonia, Japón, Marruecos, Rumanía, Serbia y Eslovaquia".

A pesar de este listado, fuentes conocedoras británicas han negado a este diario que hayan participado militares de su Ejército en ese seminario. Del resto, en su mayoría son países afines a Israel y que han apoyado las operaciones contra Hamás en Gaza o contra Hizbulá en el Líbano, especialmente Estados Unidos, Hungría, Austria o la India, entre otros. Hay algunos países que han sido más críticos con el modo en que Israel ha librado la guerra, como Canadá, que no ha respondido a las preguntas de este diario.

"Intercambio sobre tácticas y técnicas de guerra"

Sí ha respondido Alemania, que es el segundo principal apoyo de Israel en el mundo, tanto diplomáticamente como militarmente (cerca del 30% del armamento que recibe el país de Oriente Próximo es alemán, y el resto estadounidense).

"Puedo confirmar que oficiales del Ejército alemán han participado en el seminario en cuestión", asegura a EL PERIÓDICO un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. "Además del intercambio sobre tácticas y técnicas de guerra en el siglo XXI, incluidos aspectos habilitadores como la logística y el apoyo médico, el formato ofrece la oportunidad de fomentar la transparencia, así como un diálogo abierto y crítico sobre la protección de civiles en los conflictos armados contemporáneos. Este aspecto es de máxima importancia para las Fuerzas Armadas alemanas".

El Gobierno del canciller conservador Friedrich Merz ha sido crítico con la alta mortalidad de civiles en Gaza bajo las operaciones militares israelíes, y llegó a cancelar brevemente el envío de material bélico que pudiera ser usado en la Franja, restablecido tras la firma del alto el fuego entre las partes del pasado 10 de octubre. Al mismo tiempo que bloqueaba cualquier sanción a Israel dentro de la Unión Europea por violar la cláusula de derechos humanos en el acuerdo de asociación, Berlín ha votado a favor de resoluciones en Naciones Unidas que condenaban los ataques indiscriminados contra la población y la hambruna forzada atribuida al Gobierno de Netanyahu por distintos organismos internacionales y recogida en las órdenes de la CPI.

Israel tiene un caso abierto en la Corte Internacional de Justicia por denuncias de genocidio en Gaza, en el que el tribunal ha considerado plausibles las alegaciones y ha dictado medidas provisionales. La Corte Penal Internacional ha lanzado una orden mundial de busca y captura contra su primer ministro, Binyamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra, entre otros el uso del hambre como arma de guerra.

Según un informe interno de la inteligencia militar israelí, alrededor del 80% de las víctimas eran civiles. Con las cifras actuales, los muertos en Gaza superan los 60.000, y distintas estimaciones sitúan en torno a 20.000 los niños fallecidos. Desde que entrara en vigor el alto el fuego entre Hamás e Israel el pasado 10 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel han matado a más de 300 palestinos, en su mayoría, civiles.

Lecciones operativas de la guerra "multifrente"

Según las FDI, el encuentro ha servido para compartir las "lecciones operacionales de la guerra en todos los frentes", es decir, dos años de combate de Israel contra Hamás en Gaza, Hizbulá en el Líbano, contra Irán y su programa nuclear o contra los hutíes de Yemen. El programa ha incluido briefings cronológicos sobre la guerra desde el 7 de octubre de 2023, demostraciones en el Centro Nacional de Entrenamiento Terrestre de Tze’elim con maniobras combinadas de carros, infantería, helicópteros y enjambres de drones y tácticas de guerra urbana y subterránea (drones, robots, sensores y capacidades específicas para túneles).

También han mostrado la integración de inteligencia en tiempo real y fuego de artillería y aviación. Israel ha usado polémicos sistemas de inteligencia artificial para identificar en masa objetivos de sus bombardeos, tanto humanos como infraestructuras, criticados por las organizaciones de derechos humanos por su inefectividad en la separación de civiles y militares. El grueso de las viviendas de Gaza ha sido destruido.

La hasbará (sistema de información pública o propaganda israelí) ha promocionado este seminario como una muestra de que el país no está aislado a pesar de los excesos cometidos en los bombardeos de los países vecinos durante estos dos años de guerra constante, tras la matanza perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, con 1.139 muertos, en su mayoría civiles, y 250 secuestrados. El Ejército israelí subraya que el cónclave tenía como segundo objetivo que esos mandos extranjeros actúen como una suerte de embajadores de la visión israelí de la guerra en sus propios ejércitos y gobiernos.