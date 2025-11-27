Guerra en Ucrania
Putin se abre a incluir en el acuerdo de paz el compromiso de no atacar Europa
"Suena gracioso, nunca tuvimos esa intención. Pero si quieren escuchar esto de nosotros, pues vamos a fijarlo", afirma el líder del Kremlin
EFE
Moscú
El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este jueves dispuesto a incluir en un futuro acuerdo de paz el compromiso de Rusia de no atacar a Europa.
"Una cosa es decir que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Para nosotros es algo que suena gracioso, nunca tuvimos esa intención. Pero si quieren escuchar esto de nosotros, pues vamos a fijarlo (en papel). No hay ningún problema", dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.
- Cuatro años perdidos en Benidorm
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- La rama de un árbol cae sobre un coche en la puerta de un colegio de Alicante
- Ocho policías locales de La Vila declaran el próximo 2 de diciembre por no detener a un presunto maltratador
- El Millón de Euromillones cae en Orihuela y le cambia la vida a un jugador
- Llega a Elche la fiebre por los paquetes perdidos
Nando Pastor se estrena como síndic entre reproches a la oposición: “Quieren elecciones porque a Sánchez le conviene inestabilidad”
El Hospital Quirónsalud Torrevieja y el RCNT impulsan el Dragon Boat en mujeres supervivientes de cáncer de mama
Ofrecido por