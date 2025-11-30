Rearme en Europa
Suiza rechaza masivamente cambiar su servicio militar masculino obligatorio
La propuesta buscaba incluir a las mujeres y abordar labores fuera de la seguridad, como la protección climática o la prevención de desastres
EFE
Los ciudadanos suizos rechazaron este domingo en referéndum cambiar el actual servicio militar en el país, obligatorio para los hombres, por otro "ciudadano" en el que también fueran convocadas las mujeres y que incluyera labores fuera de la seguridad, como la protección climática o la prevención de desastres.
Un 84% de los votantes dijo "no" a esta propuesta, según los datos provisionales con 24 de los 26 cantones del país totalmente escrutados.
La iniciativa buscaba "extender la noción de seguridad a otros dominios como la protección del clima, la seguridad alimentaria o la asistencia", pero Gobierno y Parlamento habían pedido votar contra ella, argumentando que el ejército, junto a la protección civil, juega un papel central en la seguridad nacional.
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- Pérez Llorca se despide de Finestrat tras 21 años: “Me voy triste pero contento”
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- Las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la I Maratón Elche-Alicante: así te afectará si sales en coche