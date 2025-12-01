Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Hamás: si Israel no cumple con el acuerdo en Gaza llevará la inestabilidad a toda la región

Husam Badran, miembro del buró político de la organización islamista Hamás advirtió anoche en una entrevista con el canal catarí Al Jazeera que si Israel "continúa dando largas al acuerdo" de alto el fuego en Gaza "corre el riesgo de llevar a toda la región a la inestabilidad".

"Si el mundo decide ignorar las continuas violaciones de la ocupación, todas las opciones siguen sobre la mesa. No creo que ninguna parte regional o internacional esté realmente interesada en que continúe la inestabilidad en Gaza; esto afecta no solo a la región, sino al mundo en general", avisó Badran.

Así reiteró que es el Gobierno de Benjamín Netanyahu el que está "obstruyendo" la implementación del acuerdo del alto el fuego por "su incapacidad para abrir el cruce de Rafah, sus continuos ataques en toda Gaza, la insuficiente entrada de ayuda acordada y la continua demolición a gran escala" en la zona que Israel controla del enclave.