Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Entran en Gaza más de mil tiendas de campaña suministradas por el Reino Unido Más de mil tiendas de campaña suministradas por el Reino Unido han entrado en Gaza, después de meses de retraso, según informó este martes el Ministerio británico de Exteriores. Gracias a los esfuerzos internacionales para ampliar el acceso a la ayuda a los palestinos, unas 1.100 tiendas pudieron finalmente entrar por el paso fronterizo de Kerem Shalom, indicó Exteriores. Se espera que este suministro proporcione refugio a 12.000 personas, en un territorio donde el 92% de las viviendas han quedado destruidas o dañadas por la guerra.

Soldados israelíes matan a un palestino que les atacó con un cuchillo en Cisjordania El Ejército israelí informó este martes de que dos de sus soldados quedaron heridos tras enfrentarse y abatir a tiros a un atacante que los apuñaló, según recoge su comunicado, cerca del asentamiento de Ateret, en la Cisjordania ocupada. El Ejército sostiene que los soldados llegaron al lugar a primera hora de este martes "tras recibir un informe sobre una persona sospechosa". Poco después, los soldados se acercaron hacia esta persona, de la que no ha trascendido más información y "comenzó a apuñalarlos tras lo cual recibió un disparo mortal". En la nota, Israel asegura que está investigando "más detalles" del suceso.

El Ejército de Israel mata al autor de un atropello con fuga que hirió a un militar cerca de Hebrón El Ejército y la Inteligencia de Israel han anunciado este martes la muerte de un "terrorista" que ha herido a uno de sus militares al intentar embestirlo con el vehículo que conducía cerca de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, tras lo que el atacante habría huido, propiciando una operación de búsqueda por parte de las autoridades israelíes. "El terrorista que hirió a un combatiente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) un coche ha sido eliminado", han anunciado las propias FDI y el Shin Bet, el servicio de Inteligencia de Israel, en un comunicado conjunto que han difundido los militares a través de su canal en Telegram.

Dos palestinos muertos en ataques del Ejército israelí en el norte de Gaza a pesar del alto el fuego Al menos dos palestinos han muerto este lunes en acciones de las Fuerzas Armadas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que entró en vigor el pasado 10 de octubre. "En dos incidentes separados ocurridos en el norte de la Franja de Gaza esta mañana (lunes), fuerzas del Equipo de Combate de la Brigada Carmeli han identificado a dos terroristas que habían cruzado la Línea Amarilla y representaban una amenaza inmediata", ha informado el Ejército israelí. Los soldados israelíes "dispararon inmediatamente después de la identificación y abatieron a los terroristas para eliminar la amenaza", explica el comunicado militar. Por el momento medios palestinos solo han confirmado la muerte de una persona, Muhamad Nasr Siam, fallecido tras el impacto de un dron en el barrio gazatí de Zeitun, cerca de la Línea Amarilla, informa el diario palestino 'Filastin', afín a Hamás.

Trump invita a Netanyahu a una reunión en la Casa Blanca "en el futuro próximo" La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha informado este lunes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha invitado a visitar la Casa Blanca "en un futuro próximo", en el marco del alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor a principios de octubre, si bien las autoridades gazatíes continúan registrando víctimas mortales por ataques israelíes pese al acuerdo. Netanyahu ha conversado esta tarde por teléfono con el presidente estadounidense, en una llamada en la que "ambos líderes han destacado la importancia y la obligación de desarmar" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "desmilitarizar la Franja". "(También) han abordado la ampliación de los acuerdos de paz", reza un breve comunicado.

El presidente israelí, sobre el indulto a Netanyahu: "Consideraré los intereses del Estado" El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este lunes que evaluará "únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí" al estudiar la petición de indulto presentada ante él por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, según un mensaje oficial que ha compartido su portavoz en sus canales oficiales. "Claramente, la solicitud de indulto del primer ministro Benjamín Netanyahu está generando un debate y resulta profundamente inquietante para muchas personas en el país, en diferentes comunidades", afirmó Herzog en un mensaje oficial "Ya he aclarado que se gestionará de la manera más correcta y precisa. Consideraré únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí", agrega la nota presidencial.

Israel mató a nueve gazatíes este domingo Nueve gazatíes murieron por ataques israelíes el domingo en la Franja de Gaza pese al alto el fuego, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior. Las nuevas víctimas elevan a 356 la cifra total de gazatíes asesinados por Israel desde que el alto el fuego en Gaza entrase en vigor el pasado 10 de octubre, mientras que otros 909 han resultado heridos. Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla', donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Hamás: si Israel no cumple con el acuerdo en Gaza llevará la inestabilidad a toda la región Husam Badran, miembro del buró político de la organización islamista Hamás advirtió anoche en una entrevista con el canal catarí Al Jazeera que si Israel "continúa dando largas al acuerdo" de alto el fuego en Gaza "corre el riesgo de llevar a toda la región a la inestabilidad". "Si el mundo decide ignorar las continuas violaciones de la ocupación, todas las opciones siguen sobre la mesa. No creo que ninguna parte regional o internacional esté realmente interesada en que continúe la inestabilidad en Gaza; esto afecta no solo a la región, sino al mundo en general", avisó Badran. Así reiteró que es el Gobierno de Benjamín Netanyahu el que está "obstruyendo" la implementación del acuerdo del alto el fuego por "su incapacidad para abrir el cruce de Rafah, sus continuos ataques en toda Gaza, la insuficiente entrada de ayuda acordada y la continua demolición a gran escala" en la zona que Israel controla del enclave.

Netanyahu pide cancelar la audiencia prevista para martes en su juicio por corrupción El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solicitó este lunes al Tribunal del Distrito de Tel Aviv que cancele la audiencia que tiene prevista para mañana, martes, en su juicio por corrupción alegando motivos de agenda política y seguridad, según recogen varios medios locales. Tras recibir la petición por parte de su abogado, Amit Hadad, la Fiscalía General anunció que acuerda cancelar la del martes, con la condición que se extienda la que tiene prevista el miércoles. Este nuevo movimiento de Netanyahu llega después de que ayer, domingo, solicitara formalmente al presidente israelí, Isaac Herzog, que lo indulte de este juicio por corrupción, una decisión que ha indignado a la oposición y a parte de la sociedad israelí.