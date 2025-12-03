La Fiscalía imputa por corrupción a la exjefa de la diplomacia europea Federica Mogherini

La exalta representante de la Política Exterior de la UE Federica Mogherini y otros dos han sido imputados este miércoles por la fiscalía europea dentro de la investigación por supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos. En un comunicado, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) indicó que las tres personas detenidas han sido puestas en libertad al no detectarse riesgo de fuga.

La policía belga detuvo el martes a la exjefa de la diplomacia europea Federica Mogherini en el marco de una investigación sobre un presunto caso de corrupción, después de haber registrado la sede del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE) y del Colegio de Europa en Brujas, del que es rectora.

Además de las sedes de ambas instituciones, la policía también ha registrado los domicilios de los tres sospechosos. Entre ellos, se encontraría Mogherini. La italiana estuvo al frente de la política exterior del bloque entre 2014 y 2019. Desde septiembre de 2020, la diplomática es rectora del prestigioso Colegio de Europa, una prestigiosa universidad en la que se forman buena parte de los diplomáticos de la UE.

Según el medio de información europea 'Político', los otros dos detenidos serían el exsecretario general del Servicio de Acción Exterior y actual director general de la Comisión Europea para Oriente Medio, el Norte de África y el Golfo, el también italiano Stefano Sannino, y Cesare Zegretti, codirector de la oficina de educación, formación y proyectos ejecutivos del Colegio de Europa. La Comisión ha evitado realizar declaraciones alegando que la investigación está en curso.

Fraude y corrupción

La investigación se centra en la Academia Diplomática de la Unión Europea, un programa de formación para jóvenes diplomáticos. Este fue adjudicado por el Servicio de Acción Exterior al Colegio de Europa para el curso 2021-2022. La Fiscalía sospecha que los dirigentes de la institución educativa habrían sido informados de los criterios del procedimiento de licitación, lo que habría facilitado que se les adjudicara el proyecto.

En su comunicado, la Fiscalía Europea ha explicado que "existen fuertes sospechas" de que durante el proceso de licitación "se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso". Según el ministerio público, estos hechos podrían constituir delitos de "fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional".

Además de la Fiscalía, participa en la operación un juez de instrucción belga de Flandes Occidental, donde se encuentra el Colegio de Europa. Ha sido la policía federal belga quien ha realizado los registros. Según la prensa local, Mogheirini se encontraría todavía a esta hora bajo disposición judicial.