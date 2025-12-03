El Papa rechaza una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

El Papa expresó este martes una postura contraria a cualquier intervención de EEUU en Venezuela y dijo que El Vaticano está buscando maneras de "calmar la situación" y prevenir toda escalada de tensión. "[Es] siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos", afirmó, en declaraciones concedidas a medios a bordo del avión papal de regreso de Líbano.

Por eso, añadió, "a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio (embajador vaticano), estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no las autoridades", ha explicado.

"Las voces que vienen de EEUU cambian, con cierta frecuencia, a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono entre los dos presidentes. Por otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad, de que haya alguna actividad, alguna operación invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más", destacó, al expresar también toda negativa a una solución violenta.

Pacificar

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Y en este contexto, sin mediación de tribunal alguno, ha informado de ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y de la muerte de más de 80 personas. Washington también ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

León XIV regresó este martes de un viaje de seis días por Turquía y Líbano, donde gran parte de sus discursos se han centrado en la necesidad de pacificar, como han señalado diversos expertos.

"El viaje que León XIV ha realizado a Turquía y al Líbano tiene un significado profundo que sólo se percibe si se mira lejos: hay que avanzar hacia la unidad entre los cristianos y trabajar con todo el corazón por la paz", ha sido, por ejemplo, el balance de Rodrigo Guerra, actual secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Pero esta paz "no puede ser meramente cosmética", ha añadido, en declaraciones a este diario.