Trump y Sheinbaum se verán cara a cara por primera vez este viernes en el sorteo del Mundial de fútbol

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encontrará cara a cara por primera vez con el presidente de EEUU, Donald Trump, este viernes, 5 de diciembre. La presidenta de México acudirá al sorteo del Mundial de fútbol en Washington. Es posible que haya un encuentro con Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Al ser preguntada en concreto si también sostendrá una reunión privada con Trump, Sheinbaum respondió que aún no se ha determinado y que, de programarse, sería "muy breve". Sheinbaum y Trump tenían previsto reunirse durante la cumbre del G-7 en Canadá en junio, pero la reunión bilateral se canceló después de que Trump tuviera que regresar a Washington para abordar las tensiones entre Israel e Irán. EEUU será coanfitrión del torneo del próximo año —que por primera vez contará con 48 selecciones nacionales, en comparación con las 32 anteriores— junto con Canadá y México. El sorteo determinará los grupos del Mundial y los partidos que jugará cada equipo en la primera ronda.

La mandataria mexicana señaló que quizá sea encuentro "muy corto", pero que "es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante", enfatizó. Respecto de acto, dijo que su labor será abrir la "pelotita" del bombo en el que estará la selección de México.

El Mundial

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026. La FIFA determinó que México encabezará el Grupo A, con lo que también tiene asignado el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. Canadá lidera el Grupo C, mientras que Estados Unidos, que acogerá la mayoría de los partidos de la competición, encabezará el Grupo D.

El sorteo marcará uno de los hitos previos más importantes al Mundial 2026, que México coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá y que tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que -por primera vez- participarán en el evento deportivo, está programada para el 5 de diciembre y, al día siguiente, se conocerá el calendario de partidos y los estadios en los que se jugarán.

Situación económica de México

El posible encuentro entre Sheinbaum y Trump llega en un momento relevante para México, que pugna por minimizar el impacto de la presión arancelaria estadounidense y la mejora de los salarios en el país. La mayoría de las previsiones pronostican un crecimiento de la economía mexicana de menos del 1% este año. El Banco de México ajustó recientemente a la baja su previsión del 0,6% al 0,3%, principalmente por las políticas restrictivas impuestas por Trump y la erosión de la confianza inversora. Antes de que acabe el año, el Gobierno de Sheinbaum puede establecer medidas de política económica para reactivar la inversión y el empleo, pero requiere de Trump algún mensaje de confianza que minimice las pérdidas de intercambios con EEUU.