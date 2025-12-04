Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Reino Unido tilda de "inexacto" el anuncio de Rusia sobre la toma del control de la estratégica Pokrovsk
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han dicho que las afirmaciones desde Rusia sobre la toma de la localidad ucraniana de Pokrovsk, situada en la provincia de Donetsk y de importancia clave, son "casi seguramente inexactas" y ha recalcado que "es probable" que las fuerzas ucranianas puedan seguir lanzando ataques contra la parte norte de la ciudad.
"Es probable que las fuerzas ucranianas retengan una capacidad limitada para lanzar redadas a pequeña escala en la parte norte de la ciudad, poniendo en duda el control total ruso y aplazando los esfuerzos de consolidación por parte de Rusia", han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.
Sin embargo, han reconocido que "las fuerzas rusas controlan muy probablemente la mayoría de Pokrovsk y buscan hacerse con el resto", antes de agregar que el Ejército de Rusia "continúa sus esfuerzos intensos para rodear Pokrovsk, que previamente servía como un nudo logístico ucraniano clave para apoyar las operaciones en el Donbás y que probablemente sigue estando en el eje prioritario para Rusia".
Rusia derriba 76 drones ucranianos en doce de sus regiones, incluido uno en la de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 76 drones de ala fija ucranianos sobre doce regiones del país, incluida la de Moscú, y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Uno de los drones derribados la pasada noche fue abatido en la cercanías de Moscú cuando se dirigía hacia la ciudad, escribió el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, en su canal de Telegram.
Según el parte de Defensa, el mayor número de derribos se produjo en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, donde fueron interceptados y destruidos 21 drones.
La Asamblea General de ONU exige a Rusia devolver niños ucranianos trasladados a la fuerza
La Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles una resolución que exige a Rusia devolver a los niños ucranianos trasladados a la fuerza o deportados a su territorio, además de cesar esas prácticas y el "cambio de estatus" de los menores.
La resolución fue presentada en una reunión de urgencia por la ministra adjunta de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, quien denunció que los niños ucranianos sean vistos por Rusia como "trofeos de guerra", y fue aprobada con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones.
Putin desea detener la guerra de Ucrania, afirma Trump tras el encuentro con Witkoff
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el líder ruso, Vladímir Putin, dio señales de querer detener la guerra de Ucrania, durante la reunión que mantuvo el martes con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.
"A él le gustaría poner fin a la guerra. Esa fue la impresión que dio. Ahora, si esa impresión fue correcta o no... La impresión que tuvieron es que le gustaría ver la guerra terminada, Volver a una vida más normal", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval.
Trump apuntó que el encuentro de Putin con Witkoff y con su yerno Jared Kushner, fue "una reunión razonablemente buena".
El jefe negociador ucraniano habla sobre el plan de paz con los asesores de seguridad europeos
El jefe negociador y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, se reunió este miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los líderes de los principales aliados europeos para ponerles al día de los últimos contactos sobre el plan de paz que impulsa EE.UU. y coordinar los siguientes pasos.
El encuentro se ha producido después de que los dos negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, cancelaran una reunión prevista también en Bruselas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y regresaran a EE.UU. tras ser recibidos en la víspera en Moscú por el líder del Kremlin, Vladímir Putin, que volvió a insistir en condiciones que Kiev considera inaceptables, según medios como el Kyiv Post.
Los aliados aportan 1.000 millones más en armas para Ucrania mientras confían en negociación
Los ministros de Exteriores de la OTAN continuaron este miércoles mostrando su apoyo a Ucrania con la contribución de varios aliados de 1.000 millones de euros a la iniciativa para comprar armas estadounidenses para Kiev, mientras mantienen su confianza en que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por la paz tendrán resultado.
“Creo que son en total seis países, quizá incluso siete, dependiendo de algunas decisiones finales en sus capitales, los que se han comprometido con el programa PURL, lo que también es testimonio de que lo estamos consiguiendo y de que el reparto de la carga está ahora en una situación mucho mejor”, indicó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en una rueda de prensa tras la ministerial.
El BCE insiste en que la ayuda a Ucrania debe respetar legalidad y estabilidad financiera
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, insistió este miércoles en la que la financiación para Ucrania, especialmente a través de un posible préstamo con los activos rusos congelados, debe cumplir con la legislación internacional y proteger la estabilidad financiera en Europa.
En una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Lagarde reiteró que el emisor rechazó ser el garante de último recurso del "préstamo de reparaciones" propuesto por la Comisión Europea, puesto que esto supondría violar los Tratados europeos que prohíben la financiación monetaria de los Estados.
Bruselas se aferra a los activos rusos para financiar a Kiev y defiende su legalidad frente Bélgica
La Comisión Europea ha presentado este miércoles la base legal para sacar adelante su propuesta de financiar con la liquidez de los activos soberanos rusos congelados en Bélgica un préstamo de reparaciones a Ucrania; un plan cuya legalidad cuestiona abiertamente el Gobierno belga, que lo tacha de "confiscación" y avisa de que puede llevar al país a la "bancarrota".
"Nuestras propuestas se ajustan al Derecho internacional, maximizan la presión sobre Rusia y transmiten un mensaje claro de que su agresión no prevalecerá", ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el comisario económico, Valdis Dombrovskis, en una comparecencia para defender la propuesta junto a la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Así, el conservador letón ha incidido en que es una opción "jurídicamente sólida", que "respeta el principio de inmunidad soberana".
"Con las propuestas garantizaremos que Ucrania cuente con los medios para defenderse y avanzar en las negociaciones de paz desde una posición de fuerza", ha defendido, por su parte, la conservadora alemana, quien hace unas semanas apuntó la posibilidad de combinar la solución de los activos con otras dos opciones, que finalmente ha reducido a una sola y que se basa en acudir a los mercados para emitir deuda con el respaldo del presupuesto europeo para costear un préstamo europeo de 90.000 millones a Ucrania.
Los aliados de Ucrania potencian su apoyo militar durante las negociaciones de paz
Los aliados de la OTAN deben mantener su apoyo militar a Ucrania mientras se desarrollan las conversaciones de paz a fin de que llegue a la mesa de negociación lo más fuerte posible, indicó este miércoles el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.
"Las conversaciones de paz siguen en marcha. Eso es bueno, pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que, mientras se desarrollan y no sabemos cuándo terminarán, Ucrania se encuentre en la posición más fuerte posible para continuar la lucha, para defenderse de los rusos", dijo Rutte ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.
El ex primer ministro neerlandés agregó que Kiev debe estar también en la posición más sólida posible "cuando las conversaciones de paz lleguen realmente a un punto en el que se sienten a la mesa" las partes.
Alemania, Polonia y Noruega anuncian 500 millones en compras de armamento estadounidense para enviar a Ucrania
Alemania, Polonia y Noruega han anunciado este miércoles un paquete de 500 millones de dólares en compras de armamento estadounidense para enviar a Ucrania a través de la iniciativa aliada PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés).
En una declaración conjunta, los titulares de Exteriores alemán, Johann Wadephul, polaco, Radoslaw Sikorski, y noruego, Espen Barth Eide, han confirmado el esfuerzo coordinado con el que refuerzan el suministro a Kiev mediante compras al sector militar estadounidense.
Sikorski ha insistido en la "considerable suma" del paquete, apuntando que espera que tanto Estados Unidos como Ucrania "lo noten" y otros aliados sigan el ejemplo de participar en el programa puesto en marcha por la OTAN. "Hay que aprovechar este programa para que Putin reciba el mensaje y Ucrania pueda obtener una paz justa", ha expuesto.
