Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Reino Unido tilda de "inexacto" el anuncio de Rusia sobre la toma del control de la estratégica Pokrovsk

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han dicho que las afirmaciones desde Rusia sobre la toma de la localidad ucraniana de Pokrovsk, situada en la provincia de Donetsk y de importancia clave, son "casi seguramente inexactas" y ha recalcado que "es probable" que las fuerzas ucranianas puedan seguir lanzando ataques contra la parte norte de la ciudad.

"Es probable que las fuerzas ucranianas retengan una capacidad limitada para lanzar redadas a pequeña escala en la parte norte de la ciudad, poniendo en duda el control total ruso y aplazando los esfuerzos de consolidación por parte de Rusia", han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

Sin embargo, han reconocido que "las fuerzas rusas controlan muy probablemente la mayoría de Pokrovsk y buscan hacerse con el resto", antes de agregar que el Ejército de Rusia "continúa sus esfuerzos intensos para rodear Pokrovsk, que previamente servía como un nudo logístico ucraniano clave para apoyar las operaciones en el Donbás y que probablemente sigue estando en el eje prioritario para Rusia".