'The New York Times' demanda al Pentágono por las nuevas restricciones a la prensa

El diario 'The New York Times' ha demandado este jueves al Departamento de Defensa de Estados Unidos por las últimas restricciones impuestas al trabajo de los medios de comunicación --incluido la revocación de credenciales--, lo que contravendría la Primera Enmienda de la Constitución que protege la libertad de prensa. La demanda, que se ha presentado durante la jornada, remarca que las restricciones del Pentágono a la labor de los medios "es exactamente el tipo de esquema restrictivo" contra la libertad de expresión y prensa que en su día el Tribunal Supremo y el de Apelaciones de Washington ya reconoció que atenta contra la Primera Enmienda.

'The New York Times' denuncia que con estas medidas el Pentágono "cierra sus puertas" a los medios de comunicación y a la ciudadanía que pretende investigar e informar sobre las acciones de este departamento y pide en su demanda que no apliquen dichas restricciones, que ya entraron en vigor en octubre. La nueva política del Pentágono exige a los periodistas firmar un formulario de 21 páginas que establece estrictos límites a su trabajo, a las fuentes y a otros materiales informativos, e incluso plantea la posibilidad de sanciones, incluida la retirada de acreditaciones, por solicitar información sensible.

Los medios, contra las normas de Trump

Desde que se conocieron estas normas varios medios se han negado a aceptarlas, no solo 'New York Times', sino también cadenas como NBC , ABC, CNN, o Fox News, desde donde el ahora secretario de Defensa, Pete Hegseth, ejerció como colaborador hasta que fue llamado por Donald Trump para formar parte de su Administración. Hegseth accedió al cargo en enero tras un duro proceso de confirmación en el Senado en el que tuvo que hacer frente a las acusaciones sobre su pasado, marcado por el consumo excesivo de alcohol y una agresión sexual, que ha negado.

Su primera medida al llegar fue intentar despedir a un veterano periodista del Pentágono de NBC que formó parte de la cobertura de su proceso de confirmación. Posteriormente, varios medios vieron como eran despojados de sus espacios de trabajo en la sede del departamento y entregados a otros conservadores. Desde el Pentágono argumentan que estas nuevas restricciones tienen como objetivo prevenir filtraciones que perjudiquen la seguridad nacional y de las acciones del departamento.

Informe deja en evidencia a Hegseth

Precisamente este jueves se ha dado a conocer un informe del propio Pentágono en el que reconoce que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizó la aplicación de mensajería comercial Signal para discutir ataques en Yemen, lo que puso en riesgo información sensible y podría haber comprometido la seguridad de las tropas. "El secretario envió información no pública del Departamento de Defensa que identificaba la cantidad y los horarios de ataque de aeronaves tripuladas estadounidenses sobre territorio hostil a través de una red no aprobada y no segura", dijo la oficina del inspector general en un informe. "El uso de un teléfono celular personal para realizar tareas oficiales y enviar información no pública del Departamento de Defensa a través de Signal implica el riesgo potencial de comprometer información sensible del Departamento de Defensa, lo que podría causar daño al personal del Departamento de Defensa y a los objetivos de la misión", añadió.