Van 82 víctimas en 21 operaciones
Estados Unidos mata a cuatro personas en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico
El jefe del Pentágono afirmó a principios de esta semana que "apenas han comenzado" los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental
EP
El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) ha anunciado la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que ha bombardeado este mismo jueves en aguas del Pacífico, en el marco de una operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico que desde el pasado septiembre se ha cobrado en este océano y en el mar Caribe la vida de más de 80 personas.
"El 4 de diciembre (...) la Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada", ha señalado a través de la red social X sobre una acción que ha matado a "cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque".
Como en otras ocasiones, el cuerpo militar ha justificado una acción ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la Inteligencia estadounidense "confirmó" que la embarcación objetivo del bombardeo transportaba "narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental".
El jefe del Pentágono afirmó a principios de esta semana que "apenas han comenzado" los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental que, de acuerdo a sus informaciones, acumulaban ya, antes de este último bombardeo, 82 víctimas mortales confirmadas en 21 operaciones.
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- La Seguridad Social alerta: miles de beneficiarios del IMV podrían tener que devolver dinero en 2026
- La nueva ley del alquiler trae buenas noticias para los inquilinos: tu casero ya no podrá cobrarte esto en 2026
- Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Orihuela Costa
- Una estafa masiva en una clínica estética de Elche deja 358 afectados