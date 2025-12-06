Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turquía - Venezuela

Maduro conversa con Erdogan y coinciden en restablecer la ruta aérea de Turkish en Venezuela

El país había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY

Caracas

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acordaron en una conversación telefónica restablecer "a la brevedad" la ruta aérea de Turkish Airlines, que había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano por parte de Estados Unidos, informó este sábado el canciller venezolano, Yván Gil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents