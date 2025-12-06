En Michoacán
Al menos dos muertos y siete heridos por la explosión de una bomba en México
La detonación ha ocurrido cerca de un grupo de autodefensa civil contra los cárteles del estado
EP
Al menos dos personas han muerto y otras siete han resultado heridas por la explosión este sábado de una bomba en el estado de Michoacán (México), en el centro-oeste del país, según han anunciado las autoridades del país.
El Gabinete de Seguridad de México ha precisado que la explosión ha ocurrido a frente a las instalaciones de la llamada "Policía Comunitaria" de la localidad de Coahuayana, una organización civil de defensa frente a la actuación de los cárteles del narcotráfico.
La naturaleza de la explosión ha sido confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que ha anunciado el inicio de una investigación de lo ocurrido.
A la espera de una versión oficial, fuentes del diario 'Proceso' apuntan a una represalia de los integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), después de que varios de sus líderes locales hayan sido capturados durante los últimos días en la zona.
- Ni ingleses ni alemanes: estos son los extranjeros que más viviendas compran en Alicante
- Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Hércules CF - Juventud de Torremolinos CF
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- ¿Un equipo de Champions en Elda?
- Alicante 'recupera' el proyecto de un teleférico al castillo de Santa Bárbara
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor