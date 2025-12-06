África
Un tiroteo en un bar clandestino de Sudáfrica deja al menos 11 muertos, entre ellos tres niños, y 14 heridos
Tres hombres armados que irrumpieron en este local, sin licencia para operar
EP
Al menos once personas han muerto, entre ellas tres niños de entre tres y 16 años, y otras 14 han resultado heridas a consecuencia de un tiroteo en un bar al oeste de la capital de Sudáfrica, Pretoria, esta madrugada.
Las causas del tiroteo en el bar todavía están bajo investigación. Lo único que se sabe hasta el momento, según ha explicado la portavoz policial, general de brigada Athlenda Mathe a la cadena News24, es que las autoridades buscan a tres hombres armados que irrumpieron en este local, sin licencia para operar, que se encontraba escondido en un hostal del municipio de Saulsville.
Los menores son dos niños de tres y 12 años y una niña de 16, ha añadido la portavoz.
Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 45 personas por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el periodo entre 2023 y 2024.
- Ni ingleses ni alemanes: estos son los extranjeros que más viviendas compran en Alicante
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
- ¿Un equipo de Champions en Elda?
- Alicante 'recupera' el proyecto de un teleférico al castillo de Santa Bárbara
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Educación aumentará el control sobre qué formación se da a los profesores