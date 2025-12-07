Ascienden a 25 los muertos en un incendio de un club lleno de turistas en la India: "Algunos pudieron salir corriendo, pero otros no"

El número de fallecidos en un incendio desatado este domingo de madrugada en un popular club de Goa (India) se eleva por el momento a 25, según las últimas informaciones actualizadas por el jefe del Gobierno del estado indio de Goa, Pramod Sawant. Seis personas más resultaron heridas por las llamas y las autoridades han iniciado una investigación judicial para esclarecer las causas del incidente, que tuvo lugar en el municipio de Arpora. En declaraciones a la agencia india ANI, Sawant ha explicado que el fuego tardó en extinguirse media hora y que la mayoría de muertos eran trabajadores del establecimiento.

"Estoy analizando detenidamente la situación derivada del trágico incendio en Arpora, en el que 25 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas. Los seis heridos se encuentran estables y reciben la mejor atención médica. He ordenado una investigación judicial sobre todo el incidente para determinar la causa y sus responsabilidades", dijo Sawant en un mensaje publicado en X.

"Algunas personas pudieron salir corriendo, pero otras no. Por lo tanto, algunas personas murieron asfixiadas. Según información preliminar, cuatro eran turistas y el resto empleados del club", dijo el jefe del Gobierno de Goa, un popular enclave turístico para visitantes indios y extranjeros en la costa del mar Arábigo.

Según informan medios locales, el incendio se desató cuando una banda de música estaba tocando. El techo, de paja, prendió y las llamas empezaron devorar el establecimiento, causando el pánico entre las personas que estaban en su interior.

"Hubo una conmoción repentina cuando las llamas comenzaron a propagarse. Salimos corriendo del club y vimos que toda la estructura estaba envuelta en llamas", dijo a la agencia india PTI una turista que se encontraba en el club en el momento del incendio. La Policía de Goa aún está investigando el suceso. La principal hipótesis son que las llamas se produjesen después de la explosión de un cilindro de gas en el interior de la discoteca Birch By Romeo Lane.

Modi promete indemnizaciones

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha ofrecido este domingo sus condolencias a los familiares de los fallecidos e indemnizaciones para los más próximos a las víctimas mortales y para los heridos.

Goa, caracterizada por sus playas y por los establecimientos hoteleros, clubes, discotecas y bares junto al mar, es un destino turístico popular para los turistas indios y para los visitantes extranjeros. El estado suele ser catalogado como uno de los más seguros de la India. Los incendios son habituales en el país ya que las infraestructuras no cuentan con las mejores condiciones iniciales de construcción.