Aviación

Cuatro muertos al estrellarse una avioneta en los Pirineos franceses junto a la frontera con España

La avioneta había despegado del aeroclub de Saint Girons

Pirineos franceses.

Pirineos franceses. / Shutterstock

EFE

París

Cuatro personas murieron el domingo al estrellarse la avioneta en la que volaban en los Pirineos franceses, a pocos kilómetros de la frontera española en el departamento de Ariège, informaron este lunes los medios locales.

La avioneta había despegado del aeroclub de Saint Girons, que fue el que contactó con el Centro de Coordinación y Salvamento Aeronáutico de Lyon al inquietarse por no tener noticias de su situación.

La Prefectura de Ariège (delegación del Gobierno) desplegó a partir de entonces un dispositivo de búsqueda que incluyó un helicóptero de protección civil, apoyado en tierra por gendarmes y bomberos que permitieron localizarla en un lugar de difícil acceso.

Fueron los gendarmes expertos en rescates en montaña los que, transportados en helicóptero, constataron que las cuatro personas que iban a bordo estaban muertas.

