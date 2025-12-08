Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Volodímir Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para avanzar hacia el fin de la guerra "en los próximos días"

Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev deja al menos dos fallecidos

Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev deja al menos dos fallecidos

PI STUDIO

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social aclara qué pasa tras 18 meses de baja: dejas de cotizar
  2. Un alicantino revoluciona el golf creando un palo que siempre manda la bola recta hacia el hoyo
  3. Ni ingleses ni alemanes: estos son los extranjeros que más viviendas compran en Alicante
  4. Pintor Gisbert: la calle de Alicante que combina como ninguna comercio, fiestas, tradición y política
  5. Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
  6. Alicante lidera el crecimiento de la población de jabalíes en España y alberga ya unos 60.000 ejemplares salvajes
  7. Un técnico del Ayuntamiento de Orihuela advierte de la peligrosidad de la basura enterrada en fincas de La Murada y los agricultores mantienen que exportan los cítricos plantados sobre esos suelos sin restricciones
  8. Apertura de comercios y supermercados en Alicante: horarios del puente de diciembre para organizar tus compras navideñas

L'Oréal eleva su participación en la suiza Galderma hasta el 20% tras comprar un 10% adicional

L'Oréal eleva su participación en la suiza Galderma hasta el 20% tras comprar un 10% adicional

Cómo entrenar a tu perro para rastrear a personas desaparecidas

Cómo entrenar a tu perro para rastrear a personas desaparecidas

El senador Almodóbar reclama al Gobierno una pesca equilibrada con el turismo en Alicante

El senador Almodóbar reclama al Gobierno una pesca equilibrada con el turismo en Alicante

Descubren una nueva especie de ave y ya está amenazada de extinción por la actividad humana

Descubren una nueva especie de ave y ya está amenazada de extinción por la actividad humana

La vida te da sorpresas

La vida te da sorpresas

El Ibex 35 cae un 0,1% en la apertura, hasta los 16.666 puntos, a la espera de la Fed

El Ibex 35 cae un 0,1% en la apertura, hasta los 16.666 puntos, a la espera de la Fed

Cuatro muertos al estrellarse una avioneta en los Pirineos franceses junto a la frontera con España

Cuatro muertos al estrellarse una avioneta en los Pirineos franceses junto a la frontera con España

Detenido en el centro de Alicante con un alijo de cocaína oculto en una bombona de butano

Detenido en el centro de Alicante con un alijo de cocaína oculto en una bombona de butano
Tracking Pixel Contents