Premios Nobel
La opositora venezolana María Corina Machado no viajará a Oslo para recibir el Nobel de Paz
EFE
Oslo
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no estará hoy en Oslo para recoger el premio de la Paz de este año, confirmó a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.
