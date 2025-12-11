Trump estudia sancionar como organización terrorista a la UNRWA, la agencia de la ONU para Palestina

El Gobierno de Donald Trump está barajando elevar su campaña de acoso a la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, a la que ya ha quitado su apoyo financiero. Miembros de la Administración del republicano han mantenido "conversaciones avanzadas" estudiando la imposición a la agencia de sanciones relacionadas con el terrorismo, según una exclusiva que publicó el miércoles Reuters.

Las fuentes de la agencia no han podido aclarar si las sanciones que baraja Estados Unidos afectarían a toda la UNRWA o a algunos de sus responsables u operaciones particulares. La agencia, que la ONU estableció en 1949, opera en Gaza, Jerusalén Este, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria y presta refugio, ayuda, educación, atención médica y servicios sociales a millones de palestinos. Actualmente al frente está como comisionado general Philippe Lazzarini.

Lo que sí han confirmado las fuentes de Reuters es que hay divisiones internas dentro del Departamento de Estado, donde son altos cargos políticos nombrados al inicio de la segunda presidencia de Trump los que están promoviendo la idea de las sanciones, que preocupan por cuestiones legales y humanitarias a otros diplomáticos y funcionarios de carrera.

Escalada

La forma de sanción más dura sería la designación como organización terrorista extranjera, habitualmente asignada a grupos que matan a civiles y donde recientemente EEUU ha sumado a cárteles de narcotráfico. También podrían imponerse castigos económicos a individuos o entidades y vetos de viaje. Los castigos podrían poner bajo la sombra de sanciones a otros países que colaboran con la UNRWA.

Sea cual sea la forma que adopten las sanciones, ese paso representaría una escalada en los asaltos a la agencia desde el Gobierno de Trump, que en los últimos meses ha estado intensificando las duras acusaciones a la agencia apuntando a supuestos vínculos con el terrorismo, aunque nunca ha aportado pruebas.

En octubre, durante un viaje a Israel, el secretario de Estado, Marco Rubio, tachó a la UNRWA de "subsidiaria de Hamás", el grupo que Washington tiene designado como organización terrorista desde 1997. También sin ofrecer evidencias un cargo de su departamento le ha dicho a Reuters que la agencia es "una organización corrupta con un historial probado de ayudar y proteger a terroristas".

Sin precedentes

Ya en enero de 2024, con Joe Biden en la Casa Blanca, Washington suspendió su financiación de la UNRWA, después de que Israel acusara a miembros de su personal de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023.

Tras volver a la presidencia, Trump reafirmó en febrero que EEUU no financiaría a la agencia y en una orden ejecutiva citó supuestas informaciones de que la "UNRWA ha sido infiltrada por miembros desde hace mucho designados como organizaciones terroristas extranjeras por el secretario de Estado". Y en abril cuando la Corte Internacional de Justicia demandó a Israel que trabajara con la UNRWA, Washington apoyó a su aliado para que no lo hiciera diciendo que Israel tenía "muchas bases para cuestionar la imparcialidad de UNRWA".

Cualquier tipo de sanciones vinculadas al terrorismo representarían un paso que "no tendría precedentes ni estaría justificado", según ha dicho William Deere, director de la oficina de UNRWA en Washington. Deere ha recordado en declaraciones a Reuters que cuatro investigaciones independientes en los dos últimos años realizadas en distintos momentos y bajo diferentes perspectivas "han llegado a la misma conclusión: la UNRWA es un actor humanitario, indispensable y neutral".

En una entrevista con este diario en octubre Lazzarini, advirtió de las campañas de desinformación contra la agencia y de la crisis financiera sin precedentes que enfrenta y, también, de los peligros de que no se le permita seguir operando en Gaza, donde es junto a la Autoridad Palestina principal fuente de empleo. "Si no se permite a ambos empleadores seguir operando, repetiremos el desastre de Irak en 2003, cuando se desmanteló toda la Administración iraquí. Y ya vimos adónde nos llevó eso", dijo el italiano.