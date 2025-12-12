Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia derriba 95 drones ucranianos, dos llegaron hasta el mar Caspio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron en la madrugada del viernes 95 drones ucranianos sobre 10 regiones rusas, el mar Negro y el mar Caspio.
"Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 90 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
La Casa Blanca dice que Trump está "extremadamente frustrado" con las negociaciones: "Quiere acciones"
La Casa Blanca ha asegurado este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "extremadamente frustrado" con el lado ruso y ucraniano en el marco de las negociaciones para lograr la paz en Ucrania. "Quiere acciones", ha afirmado la portavoz, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa. "El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra y está harto de tener reuniones por el simple hecho de reunirse. No quiere más conversaciones", ha indicado, agregando que Washington desea cuanto antes poner fin a las hostilidades. En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca ha detallado que los representantes de la Administración Trump "han dedicado más de 30 horas solo en las últimas dos semanas" a reunirse con representantes tanto rusos como ucranianos, y también europeos.
El Gobierno Trump no descarta dialogar el fin de semana con enviados europeos y ucranianos
La Casa Blanca no descartó este jueves la participación de representantes estadounidenses en una reunión que supuestamente está prevista este sábado en París entre diplomáticos ucranianos y europeos sobre el plan de paz para Ucrania, aunque subrayó que Washington debería constatar antes que dichas conversaciones va a ser significativas. "Si sentimos que esas reuniones son dignas del tiempo de alguien de Estados Unidos este fin de semana, entonces enviaremos un representante", respondió en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El medio digital estadounidense Axios informó hoy, citando fuentes ucranianas y de la Casa Blanca, que hay programado un encuentro en París el sábado entre altos funcionarios de Ucrania, Francia, Alemania y el Reino Unido.
Bruselas defiende que la inmovilización indefinida de activos rusos tiene "una base sólida"
El comisario económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha respaldado este jueves el acuerdo que ultiman los gobiernos de la UE para inmovilizar indefinidamente los activos rusos congelados en Europa, una decisión que prohíbe su transferencia a Rusia mientras continúe la guerra y que, según ha dicho el letón, proporciona "una base sólida" para mantener el bloqueo sin depender de renovaciones semestrales de las sanciones. "Este reglamento prohíbe la transferencia de los activos inmovilizados rusos y prohíbe que Rusia pueda utilizarlos para continuar con la guerra de agresión a Ucrania", ha afirmado el comisario de Economía. Según ha explicado, la propuesta está vinculada "al daño económico que la guerra de agresión está produciendo a Ucrania y a los ataques híbridos que Rusia está produciendo a la economía europea".
Sánchez reclama firmeza en la Coalición de Voluntarios para lograr la paz en Ucrania
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este jueves firmeza y unidad para lograr la paz en Ucrania durante su participación en la reunión que han mantenido por videoconferencia los líderes de la denominada Coalición de Voluntarios en ayuda de ese país. Los integrantes de esta coalición, formada por una treintena de países e impulsada por Francia y el Reino Unido, han convocado ya numerosas reuniones tanto presenciales como telemáticas para analizar la evolución de la situación en Ucrania y las expectativas de un horizonte de paz. Tras el encuentro de este jueves, Sánchez ha resaltado en las redes sociales que la paz en Ucrania requiere firmeza y una acción conjunta. "Proteger Ucrania es proteger a Europa", ha añadido el jefe del Gobierno, quien ha resaltado la labor de la Coalición de Voluntarios para reforzar las garantías de seguridad y apoyar al pueblo ucraniano.
Zelenski pide preparar reformas que permitan elecciones bajo la ley marcial
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves a los diputados preparar reformas legales para hacer posible la celebración de elecciones bajo la ley marcial y dijo que está dispuesto a apoyar la realización de comicios, si se celebran dentro de un plazo adecuado y de forma legítima y segura. "Lo más importante es que las elecciones se celebren legítimamente. Si es posible que nuestros socios nos ayuden a organizar el proceso electoral de forma segura y dentro de un plazo adecuado, lo apoyaré", dijo Zelenski en conversación con periodistas, según la agencia Ukrinform.
Zelenski desvela que EEUU propone una "zona económica libre" y sin tropas en el este de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, desveló este jueves que Estados Unidos propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una "zona económica libre" y desmilitarizada. "[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las fuerzas rusas no entren en este territorio (...) al que ya denominan 'zona económica libre'", dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev.
Polonia arresta a un alto cargo ruso del Hermitage por destrucción de patrimonio en Ucrania
La Fiscalía polaca informó este jueves del arresto en un hotel de Varsovia del ciudadano ruso identificado como un alto funcionario del museo Hermitage de San Petersburgo, al que Ucrania acusa de destruir el patrimonio histórico ucraniano en la península de Crimea por más de cuatro millones de euros. En un comunicado publicado hoy, la Agencia de Seguridad Interior polaca (ABW) confirmó que el detenido, Alexandr B., estaba en Varsovia como etapa intermedia en un viaje entre Ámsterdam y Belgrado, y que permanecerá en arresto preventivo durante 40 días.
Habla Rutte
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este jueves a los países miembros de la Alianza a aumentar rápidamente el gasto en defensa y la producción de armamento para evitar una guerra con Rusia y advirtió de que los aliados son el próximo objetivo del Kremlin. "Hoy estoy aquí para explicarles cuál es la postura de la OTAN y qué debemos hacer para detener una guerra antes de que comience. Y para ello, debemos ser muy claros sobre una amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia", dijo Rutte en Berlín en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).
Rusia toma Síversk
El ejército ruso ha conquistado la ciudad ucraniana de Síversk, en la región de Donetsk, informó hoy el Kremlin al término de una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con altos cargos militares. "Se habló, entre otras cosas, acerca de la plena extensión de nuestro control sobre Síversk. El presidente recibió informes detallados al respecto", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.
