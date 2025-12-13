En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Al menos siete muertos por el derrumbe de viviendas y edificaciones en el norte de la Franja de Gaza, en medio de la tormenta polar
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
La Asamblea General pide a Israel que colabore con las agencias de la ONU
La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes una resolución mediante la que respalda la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en relación a la obligación de Israel de colaborar con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), y otras agencias de la ONU en los territorios palestinos ocupados.
El proyecto ha sido aprobado por 139 votos a favor, 19 abstenciones y 12 votos en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Hungría entre otros.
El Gobierno de Israel aprueba legalizar 19 asentamientos en el norte de Cisjordania
El gabinete de Israel ha aprobado este viernes una propuesta presentada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, para legalizar 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, una medida que ha sido duramente criticada por la Autoridad Palestina. El jefe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y al Asentamiento, Muayad Shaban, ha señalado en un comunicado que esta decisión supone "una peligrosa escalada que revela las verdaderas intenciones del Gobierno de ocupación de afianzar el sistema de anexión, apartheid y la judaización completa" de Palestina.
Un fuerte temporal se ceba con Gaza y causa al menos 12 muertos, dos de ellos bebés
Sobrevivieron a casi 800 días de guerra, pero una tormenta les arrebató la vida. El fenómeno atmosférico Byron lleva días arrasando la Franja de Gaza, con lluvias y vientos intensos. A su paso, ha matado a 12 personas en las últimas 24 horas. Entre ellas, hay dos bebés que han muerto por hipotermia. La fuerza del temporal ha hecho colapsar tiendas, casas, y edificios, asfixiando a aquellos que se refugiaban en sus ruinas. Las tiendas que siguen en pie están totalmente inundadas, añadiendo más miseria a un pueblo azotado por una tragedia que no se acaba. En Israel, donde las inundaciones parecen amainar tras varias jornadas catastróficas, dos hombres han perdido la vida. (Seguir leyendo)
Más de 1.500 palestinos tuvieron que desplazarse por el temporal en Gaza en un sólo día
Más de 1.500 gazatíes se desplazaron a lo largo del miércoles desde Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a la ciudad de Gaza, en el norte, a causa de las inundaciones y las fuertes lluvias que azotan el enclave, según el recuento publicado este viernes por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
El primer día del temporal provocó un auge en los desplazamientos de una población que ya se encontraba en campamentos para desplazados en las costas de Jan Yunis, a pesar de que el jueves y esta última noche han sido los más duros para los gazatíes, cobrándose la vida de al menos ocho personas por derrumbes de edificios o hipotermias.
La organización aún no ha documentado los movimientos desde el jueves, cuando la situación se agravó.
Israel anuncia nuevos ataques contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes una nueva ronda de ataques contra posiciones del partido-milicia Hezbolá en el sur de Líbano, donde ha bombardeado una "instalación de entrenamiento" a pesar del alto el fuego acordado hace más de un año entre las autoridades israelíes y el grupo libanés.
Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que las zonas atacadas eran "utilizadas por la fuerza de élite de Hezbolá", donde "entrenaban a los terroristas de la organización" para luego perpetrar ataques.
Asimismo, han explicado que a este ataque tiene lugar tras otro similar perpetrado a principios de esta semana contra un "centro de entrenamiento" de Hezbolá, también en el sur de Líbano.
Familias de rehenes difunden un vídeo del cautiverio de 6 de ellos en Gaza
El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de cautivos en Gaza en los últimos dos años, difundió anoche un vídeo de seis rehenes en el enclave que fueron ejecutados por Hamás en 2024 para recordar que aún queda un secuestrado fallecido en la Franja y pedir justicia por todos ellos.
En las imágenes, grabadas por sus captures, aparecen los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Ori Danino y Alex Lobanov encendiendo velas como parte del ritual de la festividad judía de Janucá o jugando a las cartas.
Al menos siete muertos por derrumbe de viviendas en Gaza en medio de la tormenta
Al menos siete personas han muerto y varias han resultado heridas a consecuencia del derrumbe de distintas instalaciones en el norte de la Franja de Gaza, donde una tormenta polar está sacudiendo el enclave palestino desde hace días.
Cinco de las víctimas han fallecido por el derrumbe de una vivienda en Bir al Naja, en Beit Lahia, mientras que las dos restantes han sido trasladadas al Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, después de que cayese sobre ellas un muro en las inmediaciones del Estadio Palestina.
Las autoridades locales del campo de Aida, fundado en 1950 por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) para alojar a más de un millar de desplazados por la Guerra árabe-israelí (1948), arriendan el terreno desde hace dos décadas al Patriarcado Armenio de Jerusalén, que les cede su propiedad para que los menores disfruten de actividades recreativas.
"Es una forma de destruir no las instalaciones del equipo de fútbol, sino la esperanza de los niños y jóvenes que sueñan con ser futbolistas como una bendición para su futuro, para crecer y para desarrollar sus habilidades", cuenta a EFE desde el recinto deportivo, Said Al Azzam, presidente del Comité Popular del campo de refugiados de Aida.
Israel planea demoler el icónico campo de fútbol en el campamento de refugiados palestinos en Belén
Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire.
Hace un mes, soldados israelíes colocaron un aviso a la entrada de este campo, en uso desde siete años atrás, para notificar a los habitantes del campamento que se barajaba su desmantelamiento porque no contaba con los permisos correspondientes y por supuestamente estar violando regulaciones militares.
Hamás critica a Amnistía Internacional por un informe que denuncia crímenes de guerra y contra la humanidad en los ataques del 7 de octubre de 2023 y en acciones posteriores de milicias palestinas
Hamás ha criticado este jueves a la ONG Amnistía Internacional (AI) por "adoptar" la narrativa de Israel tras la publicación de un informe que denuncia crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las milicias palestinas tanto durante como después de los ataques lanzados el 7 de octubre de 2023. Hamás ha argumentado que el último informe "tendencioso" de la ONG contiene "falacias y contradicciones", ya que muchos edificios en comunidades cercanas a la frontera con la Franja de Gaza fueron destruidos durante los ataques del 7 de octubre por las propias fuerzas israelíes y muchos civiles murieron bajo fuego del Ejército, según las investigaciones llevadas a cabo por Israel.
