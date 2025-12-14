Al menos 11 muertos y 29 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney

Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico -- en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado en su cuenta de X el primer balance de víctimas de un suceso que comenzó en torno a las las 18.45 de la tarde, hora local (08.45, hora en España peninsular y Baleares) cuando dos hombres armados comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

El ataque durante fiesta judía en la playa de Bondi. / Associated Press/LaPresse / LAP

"Como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista", ha concluido el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms, quien ha coincidido en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado en el que lamenta las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegado de Bondi y ha confirmado heridos tras el suceso y convocado una reunión urgente de su gabinete de seguridad.

"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", ha manifestado.

Israel condena el "vil ataque terrorista"

La playa, destacan los testigos, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebracion del evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi" y exigido al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una "ola de antisemitismo" en el país.

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", ha manifestado en un comunicado oficial.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", ha concluido.

Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha vinculado lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. "Las manos del Gobierno de Australia", ha llegado a denunciar el extremista, "están manchadas con la sangre de los asesinados".

El secretario general de la ONU, António Guterres, también ha condenado "el atroz y mortal ataque" contra "familias judías reunidas en Sydney para celebrar la Janucá"

"Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de la Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad", ha añadido Guterres.

Una "conmocionada" presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enviado sus "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas", antes de declarar el apoyo de Europa a "Australia y a las comunidades judías de todo el mundo" contra "la violencia, el antisemitismo y el odio".

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha denunciado "es atroz acto de violencia contra la comunidad judía debe ser condenado rotundamente" y enviado condolencias a "los afectados, sus familias y los socorristas que actuaron con valentía".

Personas y trabajadores de emergencia se reúnen en el lugar donde se celebraba un evento festivo y donde se informó de un tiroteo en Bondi Beach. / Associated Press/LaPresse / LAP

Igualmente ha reaccionado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha vinculado lo ocurrido a la celebración. "Me he quedado horrorizada al ver las imágenes que aparecen del terrible ataque a tanta gente en Bondi Beach mientras comienzan las celebraciones de la Janucá", ha indicado en su cuenta de X.

"Todos mis pensamientos están con las víctimas y la comunidad judía en general en Australia y más allá", ha añadido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha lamentado las "noticias profundamente angustiosas que llegan desde Australia" y envía, en nombre del país, sus "pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi".

El consejo de imanes condena el ataque

El Consejo de Imanes de Australia se ha sumado inmediatamente a las condenas en nombre de la comunidad musulmana del país. "Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad. Los responsables deben rendir cuentas plenamente y enfrentarse a todo el peso de la ley", afirma el comunicado.

"Nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos que presenciaron o se vieron afectados por este ataque profundamente traumático", han añadido.