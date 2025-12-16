Roma quiere cobrar dos euros por visitar la Fontana de Trevi

El Ayuntamiento de Roma estudia de nuevo "la hipótesis" de introducir una entrada de dos euros para acceder al recinto de la Fontana de Trevi, el monumento más visitado de la capital, solo superado por el Coliseo, como ya se hizo recientemente con el Panteón.

Fuentes municipales indicaron a EFE que se trata de "hipótesis de trabajo no confirmada", después de que el diario 'Corriere della Sera' adelantase este martes que la introducción de una entrada para los turistas llegará a partir del 7 de enero, mientras que el acceso seguirá gratuito para los romanos.

Según el diario de Milán, se crearán dos carriles, uno para turistas y otro para romanos, delimitados por postes de latón más elegantes que las barreras actuales, y se incluirá la opción de pagar con tarjeta de crédito.

Esta medida si se adopta se unirá a la ya existente del flujo controlado de visitantes, pues desde el pasado 22 de diciembre solo se permite la entrada de 400 personas a la vez a la plaza. El diario explica que la introducción de la entrada llegará inmediatamente después de las vacaciones de Navidad y del final del Jubileo.

Sólo en el primer semestre de este año se registraron más de 5 millones de accesos a la plaza, por lo que la introducción del billete representa un tesoro para las arcas municipales que podría alcanzar los 20 millones de euros, considerando el atractivo de esta obra maestra del Barroco tardío, vinculada al ritual de lanzar una moneda para poder regresar a la Ciudad Eterna.

La idea ha sido varias veces defendida por el concejal de Turismo de Roma, Alessandro Onorato, que aboga por "una experiencia única, especial y serena a todos los visitantes" y además "proteger un monumento extraordinario".