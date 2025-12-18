Tensión en Latinoamérica
EEUU mata a otras cuatro personas en el hundimiento de una supuesta narcolancha en el Pacífico
La campaña militar que Donald Trump ha abierto en el hemisferio sur no se frena. Este miércoles, poco antes de que el presidente de Estados Unidos ofreciera un discurso a la nación donde se había especulado que podría llegar a declarar la guerra a Venezuela, el Comando Sur y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, han anunciado en redes sociales que han hundido otra supuesta narcolancha, como las cinco anteriores en el Pacífico. En el ataque han matado a cuatro personas, supuestos narcotraficantes.
Con este son ya 26 las embarcaciones hundidas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe en ataques que han dejado al menos 99 víctimas mortales.
Aunque Washington justifica lo que ha bautizado como Operación Lanza del Sur como parte de un "conflicto armado" con cárteles de la droga que ha designado como organizaciones terroristas, hay grandes interrogantes sobre su legalidad, tanto según las normas estadounidenses como el derecho internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Indignación entre los vecinos de Colonia Madrid de Benidorm por la instalación de parquímetros
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?
- Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: 'Cuando estás de baja médica no estás cobrando el sueldo