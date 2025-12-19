EEUU
El Gobierno de Trump activa un portal para consultar archivos del caso Epstein
Coincide con la fecha límite impuesta por la ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso
EFE
Washington
El Departamento de Justicia de EEUU activó este viernes un portal para consultar cientos de miles de archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, coincidiendo con la fecha límite impuesta por la ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.
El portal incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara Baja.
- Zara prepara su apertura en un edificio de nueva construcción en la avenida Maisonnave de Alicante
- Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Aviso para los padres: los niños de Alicante sí tienen clase este día de diciembre
- El SEPE busca trabajadores para una profesión de toda la vida que Gonzalo Bernardos puso en el punto de mira: 25.000 euros de sueldo
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- Malestar vecinal en el PAU 2 por la nueva ubicación de la zona de ocio del Mercadito de Hogueras
- Una escultura de 70.000 euros, en bronce y de dos metros sobre la Venida de la Virgen para sustituir la de Salvador Soria en Elche
Así celebró el 20 aniversario el restaurante Ghetto Vecchio, la emblemática pizzería alicantina
Ofrecido por
Ballesol Alicante, una postal navideña
Ofrecido por