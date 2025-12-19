La justicia francesa rechaza la petición del Estado de suspender a Shein en Francia

El Tribunal de París falló a favor de Shein este viernes, rechazando la solicitud del gobierno francés de suspender sus actividades durante tres meses tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. La justicia considerá la medida de suspensión "desproporcionada" después de que el gigante asiático del comercio electrónico retirara voluntariamente los productos ilícitos que vendía.

Se trata de una sentencia que marca un punto de inflexión en el largo conflicto entre el gobierno de Francia y la compañía. Un enfrentamiento que nació hace años cuando Shein fue sancionado hasta en tres ocasiones con una multa de 191 millones de euros por incumplimiento de la legislación sobre "cookies", promociones falsas, información engañosa y la no declaración de microfibras plásticas. Para las autoridades francesas, la compañía cruzo todos los límites cuando descubrió la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, entre otros productos ilegales, en la página.

Desde entonces, el Estado ha ejercido una gran presión para suspender la página en el país. Shein, por su parte, consideró las exigencias del gobierno "irrelevantes", "inadmisibles, desproporcionadas e ilegales" porque el daño "había desaparecido" tras haber reconocido el error y retirado los productos de inmediato.

Unas muñecas ilegales

Estas muñecas, que son un éxito en Japón y en China pero ilegales en la Unión Europea, se vendían a compañadas de una sórdida descripción: “muñeca sexual con apariencia infantil por masturbación masculina con cuerpo erótico, vagina y ano realistas. Todo por 186,94 euros”. Un anuncio que no procedía de la Dark web ni se encontraban en un lugar oculto de la página de Shein, sino que estaban accesibles para cualquier usuario, sin restricciones.

Tras el escándalo y la retirada de estos productos, la plataforma inició una investigación interna prometiendo mejoras en los filtros de seguridad para evitar que vuelva a suceder. Sin embargo, sus disculpas no bastaron al gobierno, que denunció ante la justicia lo sucedido, solicitando el cierre de la página en Francia e iniciaron una importante operación de aduanas, en la que se revisó cualquier paquete que provenía de China para requisar estas muñecas y encontrar a sus compradores.

Esta operación acabó con la detención de 21 hombres, seis de ellos con antecedentes por violencia sexual contra menores.

El Estado se mantiene en la suspensión

En el litigio, el Estado exigía como mínimo que se obligue a Shein a mantener la suspensión de su marketplace, que alberga productos vendidos por vendedores externos, además de la suspensión de todas las ventas excepto las de ropa.

"Espero claramente una suspensión", afirmó el ministro de Comercio, Serge Papin, horas antes de conocerse la sentencia. "Si esta suspensión se produjera, sería una señal significativa", advirtió Serge Papin, quien promete que, de no ser así, "la lucha continuará". El ministro considera que "hemos dado demasiado crédito a la idea de que los productos Made in France son artículos de nicho, reservados para la élite", y destacó que hay “numerosos ejemplos de productos Made in France accesibles”.

A pesar de esta victoria judicial, los problemas legales para Shein no han terminado. La fiscalía de París mantiene abierta una investigación penal, encomendada a la Oficina de Menores, en la que también están implicadas otras plataformas similares.

Las ventas de Shein Francia cayeron un 45%

Shein inició el 2025 como una la marca de moda en la que más gastaron los franceses, pero tras el escándalo de las muñecas sexuales con apariencia infantil el pasado octubre, las ventas de la marca cayeron un 45% y su cuota de mercado disminuyó 5,2 puntos, pasando del 11% al 5,8%, según un estudio publicado por Joko.

Entre enero y septiembre de 2025, Shein fue la marca de moda favorita de los franceses. Solo en noviembre, Shein cayó al cuarto puesto entre las marcas de moda donde más gastaron los franceses, señala la aplicación de compras.