Rusia
Muere un jefe de operaciones del Estado mayor ruso tras un atentado con un coche bomba en Moscú
"Según la investigación, se activó un artefacto explosivo colocado debajo de un automóvil", declaró la portavoz del Comité de Instrucción de Rusia
EP
Un alto mando del Estado mayor del Ejército ruso murió hoy tras estallar su automóvil en un barrio al sur de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que atribuyó el atentado a la inteligencia ucraniana.
"Según la investigación, (...) en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado debajo de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov", declaró la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko.
Indicó que los investigadores valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales vincula el atentado a los servicios de inteligencia ucraniana.
"La dirección principal de investigaciones del CIR incoó una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de sustancias explosivas", señaló.
Al lugar de los hechos, indicó, ya fueron enviados investigadores y criminalistas de la oficina central del CIR.
"Continúa la revisión del lugar de los hechos. Los investigadores llevarán a cabo los peritajes necesarios, incluyendo los de medicina forense y de explosivos. Se interroga a los testigos y se revisan las cámaras de seguridad", dijo.
El CIR publicó en Telegram un vídeo del automóvil dañado, en el que se ven restos de sangre de la víctima.
Tras el comienzo de la guerra, Ucrania ha perpetrado varios atentados semejantes que han costado la vida, entre otros, al teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y al teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.
