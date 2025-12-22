Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia sexual

Detenido un hombre en el Reino Unido acusado de violar y drogar a su exmujer durante 13 años junto a otras cinco personas

Los seis detenidos comparecerán este martes ante un tribunal de Swindon, una localidad situada a 130 kilómetros de Londres

En un caso con marcados paralelismos con el de Gisèle Pelicot, la víctima ha renunciado a su derecho legal al anonimato

Agente de la policía británica.

Agente de la policía británica. / El Periódico

Lucas Font

Lucas Font

Londres

La policía de Wiltshire, en Inglaterra, ha confirmado este lunes la detención de Philip Young, un hombre de 49 años, acusado de violar y de suministrar sustancias estupefacientes a su actual exmujer, Joanne Young, entre 2010 y 2023. Sobre él pesan un total de 56 delitos, incluido el de violación, voyeurismo y posesión de imágenes extremas y de menores de edad. Además de Young hay otros cinco detenidos, de entre 31 y 61 años, relacionados con el caso y acusados de delitos parecidos. Los seis comparecerán este martes ante un tribunal de Swindon, una localidad situada a unos 130 kilómetros al oeste de Londres. 

En un caso con marcados paralelismos con el de Gisèle Pelicot, la víctima ha renunciado a su derecho legal al anonimato antes de la celebración del juicio y cuenta con el apoyo de agentes especializados y de organizaciones colaboradoras. “La víctima en este caso, Joanne, ha tomado la decisión de renunciar a su derecho legal automático al anonimato. Ha contado con el apoyo de agentes especialmente formados desde el inicio del proceso y ha tomado la decisión tras múltiples conversaciones con los agentes y los servicios de apoyo”, ha asegurado el superintendente de la policía de Wiltshire, Geoff Smith, a través de un comunicado.  

Investigación compleja

Los seis detenidos son ciudadanos británicos, cuatro de ellos de raza blanca; uno de raza negra y otro de origen asiático. Sobre ellos pesan delitos de violación, agresión sexual con penetración, tocamiento sexual y posesión de imágenes extremas. “El Servicio Fiscal de la Corona ha autorizado el enjuiciamiento de Philip Young, Norman Macksoni, Dean Hamilton, Connor Sanderson Doyle, Richard Wilkins y Mohammed Hassan por varios delitos, tras una investigación policial sobre presuntos delitos sexuales graves contra Joanne Young durante un periodo de 13 años”, ha confirmado el fiscal James Foster, del Servicio Fiscal de la Corona (Crown Prosecution Service).

“Nuestros fiscales han trabajado para determinar que existen pruebas suficientes para presentar cargos y que es de interés público iniciar un proceso penal”, ha añadido el fiscal. La policía sostiene que se trata de una investigación “compleja y extensa” y ha pedido que se respete el derecho a la privacidad de la víctima.

