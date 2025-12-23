Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Doble crimen ElchePérez Llorca Club INFORMACIÓNMillones en la provinciaMapa de premiosRubiales en AlicanteComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias en la Franja

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
  2. Javier García Martínez, químico: 'España tiene elementos para ser clave en una iniciativa europea que compita en IA»
  3. Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
  4. Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  5. Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante
  6. El tercer premio de la Lotería de Navidad deja 10 millones en Alicante: “Compré 150 décimos para repartirlos entre mis compañeros del Hospital de Sant Joan y familiares de Almería”
  7. La lotería de Navidad reparte 45 millones en la provincia de Alicante en 2025
  8. El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, toca en Alicante, Torrevieja, Onil y Benidorm

La Novelda más sinfónica: concierto especial de Navidad y una temporada muy variada para 2026

La Novelda más sinfónica: concierto especial de Navidad y una temporada muy variada para 2026

Pérez Llorca anuncia para 2026 el proyecto de ampliación de la Vía Parque en Alicante

Pérez Llorca anuncia para 2026 el proyecto de ampliación de la Vía Parque en Alicante

Alibuilding cierra alianza con Novaligepro para su promoción en San Juan

Alibuilding cierra alianza con Novaligepro para su promoción en San Juan

Claire Joster advierte de la brecha en “sostenibilidad humana” que percibe el 89% de directivos frente al 41% de empleados

Claire Joster advierte de la brecha en “sostenibilidad humana” que percibe el 89% de directivos frente al 41% de empleados

Murtra, tras pactar los ERE: “No olvido en ningún momento que lo que puede ser bueno para Telefónica puede ser malo para alguien”

Murtra, tras pactar los ERE: “No olvido en ningún momento que lo que puede ser bueno para Telefónica puede ser malo para alguien”

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

¿Qué hacer si te ha tocado la lotería de Navidad y tienes una hipoteca? El consejo de la asesora Montse Cespedosa

¿Qué hacer si te ha tocado la lotería de Navidad y tienes una hipoteca? El consejo de la asesora Montse Cespedosa
Tracking Pixel Contents