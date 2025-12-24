Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel anuncia la muerte de un hombre implicado en financiar a Hamás en un ataque en el sur de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un hombre supuestamente implicado en actividades de financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un bombardeo llevado a cabo la semana pasada en el suroeste de la Franja de Gaza.

Las fuerzas israelíes han indicado que el hombre ha sido identificado como Abú al Hay Zaqut, y trabajaba para la "división financiera de Hamás". Así, ha explicado que falleció junto al comandante del grupo armado palestino Raed Saad, 'número dos' de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, en el ataque.

"Se encontraba en el coche en el que iba Saad durante el ataque del 13 de diciembre", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, en un comunicado.