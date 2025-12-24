En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la base para un acuerdo de paz en Ucrania "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Al menos un muerto y trece heridos en un ataque de las fuerzas rusas sobre una central térmica en Járkov
Al menos una persona ha muerto y otras trece han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un ataque de las fuerzas rusas sobre una central termoeléctrica ubicada en la ciudad ucraniana de Járkov. El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado desde Telegram que han sido cuatro los ataques que han caído sobre estas instalaciones, provocando una fuerte caída del sistema eléctrico de la ciudad, afectando directamente al suministro de calefacción y al transporte público.
Rusia prevé reanudar "próximamente" los contactos con EEUU sobre el plan de paz para Ucrania
Las autoridades de Rusia tienen previsto reanudar "próximamente" los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz para Ucrania ahora que el enviado especial ruso Kirill Dimitriev ha puesto al corriente al presidente, Vladímir Putin, de los resultados de las conversaciones en Miami. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado así que Moscú "formulará su propia posición sobre un posible acuerdo para solucionar el conflicto ucraniano en base a la información obtenida por Dimitriev durante el viaje a Estados Unidos".
Kiev dice que dos policías rusos muertos en atentado habían torturado a prisioneros de guerra ucranianos
Los servicios secretos ucranianos afirmaron este miércoles que los dos policías rusos que murieron en un atentado en Moscú esta madrugada habían combatido en Ucrania y, en concreto, habían torturado a prisioneros de guerra ucranianos. Fuentes de la inteligencia militar ucraniana, el GUR, aseguraron a diversos medios ucranianos, como la agencia Interfax o el digital Kyiv Post, que el atentado fue cometido por un habitante de Moscú contrario al Kremlin.
El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania
El Papa León XIV ha lamentado que las autoridades de Rusia hayan rechazado declarar un alto el fuego durante la festividad de la Navidad, una solicitud realizada desde el Vaticano, y ha afirmando que le ha causado "gran tristeza". "Sinceramente, una de las cosas que me causa gran tristeza estos días es que Rusia aparentemente ha rechazado la solicitud de una tregua navideña. Reitero esta petición", ha afirmado en declaraciones a la prensa a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, Italia. El Pontífice ha hecho un llamamiento a las personas "de buena voluntad" para que "al menos celebren un día de paz en la festividad del nacimiento del Salvador". "Ojalá nos escuchen y que haya 24 horas y un día de paz en todo el mundo", ha agregado.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia en el marco de su invasión de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otra localidad en la región de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, en el marco de los avances territoriales obtenidos por las tropas rusas en el país europeo durante los últimos meses. "Las Fuerzas Armadas de Rusia han extendido su control a la localidad de Zarechnoie, en Zaporiyia", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado en el que ha matizado que la "liberación" de la zona ha corrido a cargo de "las unidades del grupo militar Este".
Zelenski presenta los 20 puntos del plan de paz y plantea un posible compromiso en el Donbás
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos. En una conversación con periodistas el martes, sobre la que los medios ucranianos informaron este miércoles, Zelenski reiteró que los emisarios de la Casa Blanca han trasladado ya el citado plan al enviado del Kremlin y manifestó la expectativa de que los próximos contactos entre Washington y Moscú se produzcan el día de hoy.
Un ataque con drones del Ejército de Ucrania provoca un incendio en una fábrica de Tula, en el oeste de Rusia
Una fábrica de la región rusa de Tula, en el oeste del país, ha sufrido un incendio tras un ataque con drones perpetrado este miércoles por el Ejército de Ucrania, sin que de momento se hayan confirmado víctimas ni heridos. El gobernador de la región, Dimitri Miliaev, ha señalado que, a pesar de que la Fuerza Aérea interceptó más de una decena de vehículos aéreos no tripulados, los fragmentos de algunos aparatos se precipitaron sobre la planta de producción, provocando el fuego. Así, ha confirmado que el incendio ya está siendo sofocado por los bomberos, según un comunicado difundido a través de su canal en Telegram. Además, ha explicado que una vivienda situada cerca de estas instalaciones ha sufrido daños en la fachada.
La justicia rusa inmoviliza nuevos activos de Chubais, reformista liberal y exasesor de Putin
El Tribunal de Arbitraje de Moscú inmovilizó hoy activos del reformista liberal ruso Anatoli Chubais, exasesor del presidente ruso, Vladímir Putin, y que abandonó su país por discrepancias con la guerra en Ucrania, por un valor de 11.900 millones de rublos (152,6 millones de dólares). Según informó la agencia rusa TASS, la corte decidió satisfacer la demanda de compañía Rosnano, encabezada durante años por Chubais, y congeló cuentas y propiedades del economista y otras siete personas vinculadas a la causa. La demanda, presentada el pasado 12 de diciembre, busca resarcir las pérdidas provocadas por el proyecto Crocus promovido por Chubais y otros directivos de la empresa, que suponía la creación de una memoria RAM magnetorresistiva en Rusia.
Rusia derriba 172 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 172 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las fuerzas de defensa antiaérea aniquilaron 172 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de Telegram. La región más afectada fue la de Briansk, donde fueron derribados 110 drones, seguida de Bélgorod, donde fueron aniquilados 20. En esta región fronteriza la víspera murió un civil y otros tres -incluyendo a un menor de edad- resultaron heridos a consecuencia de drones ucranianos, que atacan a diario Bélgorod con cuadracópteros y otros drones ligeros y de menor alcance y que no suelen incluirse en los partes de Defensa.
