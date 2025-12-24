Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania

El Papa León XIV ha lamentado que las autoridades de Rusia hayan rechazado declarar un alto el fuego durante la festividad de la Navidad, una solicitud realizada desde el Vaticano, y ha afirmando que le ha causado "gran tristeza". "Sinceramente, una de las cosas que me causa gran tristeza estos días es que Rusia aparentemente ha rechazado la solicitud de una tregua navideña. Reitero esta petición", ha afirmado en declaraciones a la prensa a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, Italia. El Pontífice ha hecho un llamamiento a las personas "de buena voluntad" para que "al menos celebren un día de paz en la festividad del nacimiento del Salvador". "Ojalá nos escuchen y que haya 24 horas y un día de paz en todo el mundo", ha agregado.