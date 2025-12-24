Un petrolero ruso perseguido por EEUU se ‘refugia’ al sur de Canarias

El asedio de EEUU a los petroleros fantasmas rusos e iraníes que entran en Venezuela a cargar crudo o descargar combustible ha obligado a varios de los buques implicados a modificar sus rutas para evitar el cerco de la flota militar norteamericana. Algunos de estos viejos barcos se acercan a aguas cercanas a Canarias, como es el caso del Agate, petrolero sancionado por la Administración Trump y por la Unión Europea (UE) que se encuentra en alta mar al sur de Tenerife desde hace varios días. Según las últimas informaciones que se han conocido, este buque transportaba nafta -derivado del refinado de petróleo similar a la gasolina- destinado a Venezuela, sorteando las sanciones y la vigilancia de la Armada norteamericana que navega entre el Caribe y las aguas cercanas al país sudamericano.

El petrolero Agate tiene varias sanciones internacionales: en la lista negra del París-Tokyo MoU -sin bandera hasta el mes de junio o con pabellón falso- y en la lista de banderas señaladas por US Coast Guard -guardia costera de Estados Unidos-. Forma parte de los buques darkfleet -flota oscura o fantasma- que navegan por el mundo y que están en la diana del Gobierno de EEUU por surcar el Atlántico como parte del tráfico ilegal de petróleo con origen o destino en Venezuela. El barco está en aguas internacionales pero en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de España, que abarca el sur y oeste de Canarias.

La pasada semana el presidente Donald Trump dio una vuelta más de tuerca a su asedio al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro con el bloqueo de todos los petroleros sancionados con origen o destino en el país sudamericano, apuntando a la principal fuente de ingresos del régimen chavista. A finales de semana, entre el jueves y el viernes, varios buques de la flota fantasma rusa navegaban en dirección a Venezuela, pero solo uno de ellos, el Hyperion, fondeó el viernes cerca de la bahía de Amuay, en la costa occidental de Venezuela. Había cargado cerca de Murmansk, en Rusia, a finales de noviembre.

Sin embargo, el Agate, de bandera angoleña, que cargó en Rusia y había estado navegando hacia ‌el Caribe, cambió de dirección el viernes. Según su trayectoria, este buque salió del puerto turco de Estambul el pasado 8 de diciembre en dirección al Caribe pero no llegó a su destino, igual que otros barcos, ante la presión que ejercen los buques de guerra de EEUU, que ya han apresado a dos petroleros. Este cambio de rumbo lo ha llevado a recalar a esta zona del Atlántico, concretamente en aguas internacionales al sur de Tenerife pero que están dentro de la ZEE de España.

Otro petrolero sancionado, el Boltaris, de bandera de Benín, que transportaba unos 300.000 barriles de nafta rusa con destino a Venezuela, dio ‍media vuelta a principios de ⁠mes y se dirigió a Europa sin haber descargado. Igualmente, otros buques también se habían redirigido a otros destinos en el Caribe con el fin de librarse de la persecución de los barcos de EEUU.

La presencia de la llamada flota fantasma rusa se ha convertido en una constante en los mares del mundo desde que se iniciaron las sanciones contra Rusia tras la invasión de Ucrania. Se trata de viejos petroleros con banderas de conveniencia, sin seguro y con sistemas de navegación que esquivan la vigilancia y los radares. Se estima que hay más de un millar de buques de estas características navegando y escapando al control de Europa y EEUU. Pero las cosas han cambiado en los últimos meses ante la presión a la que está siendo sometido el régimen chavista por la Administración Trump, ya que uno de los principales puntos de destino de esta flota fantasma es Venezuela, ya que el régimen de Maduro suministra crudo a Rusia a cambio de la ayuda de Putin al chavismo para hacer frente al acoso norteamericano. También están haciendo mella los ataques con drones protagonizados por Ucrania sobre estos buques en el Mar Negro y en el Mediterráneo.

Directrices de Washington

En las últimas semanas EEUU ha incautado dos petroleros y ha perseguido a un tercero. Aunque uno de ellos no está sancionado, la directriz de Washington quedó clara desde que se produjo el primer asalto: hacerse con el combustible de la nave y dejar inmovilizado el buque. Las protestas de Maduro no han servido para nada y Trump está dispuesto a estrangular la economía venezolana atacando su principal fuente de ingresos.

Canarias siempre ha sido un lugar de paso de buques de todo tipo entre los tres continentes y por las aguas internacionales que rodean a las Islas. Desde que se iniciaron las sanciones a Rusia, el tránsito de petroleros rusos cerca de las Islas ha sido frecuente, con el riesgo que conlleva en caso de algún tipo de derrame de crudo por la falta de control de esta flota que navega con banderas de conveniencia y en ocasiones incluso sin bandera, algo que está prohibido. A esta situación se añade ahora el conflicto abierto por la Administración Trump con Venezuela y con Colombia y cuyos ecos están llegando a las cercanías de Canarias.

Hace unos días se supo que el Gobierno colombiano de Gustavo Petro había incautado 18 toneladas de cocaína en aguas cercanas a Canarias en su pulso con EEUU, que acusa tanto a Petro como a Maduro de estar detrás de las redes de tráfico de drogas que llegan al país norteamericano. Ahora las aguas que rodean a Canarias vuelven a ser noticia porque uno de los buques petroleros rusos que van en busca de petróleo a Venezuela o llevan cargamentos de nafta al régimen chavista se encuentra fondeado al sur de Tenerife, tras rehuir de su trayectoria original cuando se acercaba a las costas caribeñas ante la presión ejercida por la flota de guerra de EEUU. Los mapas de navegación indicaban que el puerto de destino del buque estaba previsto para el próximo 27 de diciembre, pero lo cierto es que a día de hoy no se conoce a ciencia cierta cuántos días estará ‘varado’ el petrolero en la zona donde se encuentra actualmente.