Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

La Autoridad Palestina despliega a sus fuerzas de seguridad para impedir un asalto de colonos en Cisjordania Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina se han desplegado en las inmediaciones de una localidad del centro-norte de Cisjordania, en una operación extremadamente inusual, para impedir un asalto de un grupo de colonos israelíes. Las Fuerzas de Seguridad Nacional Palestina se encuentran ahora mismo apostadas a las afueras de Salfit, a cuya entrada sur se habían concentrado un grupo de varios colonos que estaban a punto de entrar en la localidad, según han explicado fuentes locales a la agencia palestina Maan. Los colonos se han retirado pero las fuerzas de seguridad continúan desplegadas en las inmediaciones para impedir que vuelvan a aproximarse.

Mueren dos personas en un ataque con arma blanca y atropello en varios puntos en el norte de Israel Al menos dos personas han muerto este viernes en un ataque con arma blanca y atropello en varios puntos del norte de Israel, tras lo que el sospechoso ha sido tiroteado por una persona que se encontraba en la zona y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad. El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en su cuenta en Telegram que una de las víctimas es un hombre de 68 años que habría sido atropellado y una adolescente de 18 años que fue apuñalada en una parada de autobús.

Muere un niño palestino por disparos de Israel en el norte de Gaza pese al alto el fuego Un niño palestino ha muerto este viernes por disparos efectuados por soldados de Israel en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave. Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han especificado que el fallecido es Ahmed Raduán abú al Kas, de trece años, quien habría sido tiroteado por militares israelíes en el barrio de Shujaia, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora al respecto.

Al menos un palestino muerto por disparos del Ejército de Israel en el este de Gaza Un palestino ha muerto este viernes por disparos del Ejército de Israel en el barrio de Shujaiya, en el este de la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. Fuentes cercanas al asunto han explicado que una persona ha muerto después de que "miembros de las fuerzas de ocupación hayan abierto fuego contra la población" en la zona, según ha recogido el diario 'Filastin', cercano al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Alemania descarta de momento unirse a una fuerza internacional para Gaza Las autoridades de Alemania han descartado este viernes la posibilidad de unirse "en un futuro próximo" a una fuerza internacional de estabilización para la Franja de Gaza y han dejado a los militares alemanes "al margen", al menos de momento. Así lo ha explicado el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, que ha aseverado que "mucha gente no puede imaginar que militares alemanes desempeñen funciones de ese tipo en la región" de Oriente Próximo.

Mueren dos personas en nuevos bombardeos de Israel contra Líbano Al menos dos personas han muerto este jueves en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates entre las tropas israelíes y el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa, NNA, los muertos iban en un vehículo alcanzado por un dron en los alrededores de Hermel (este). Además, otra persona ha resultado herida en otro ataque contra Janata, cerca de Tiro, en el sur de Líbano.

Una bebé palestina es hospitalizada tras un ataque colono y detienen a cinco sospechosos Una bebé palestina de ocho meses de edad sufrió anoche una herida en la cabeza en un ataque de colonos israelíes cerca de Hebrón, según fuentes locales, tras lo que la Policía israelí detuvo a cinco israelíes sospechosos de ser los agresores. "Cinco sospechosos fueron arrestados por su participación en un incidente de violencia extremista en (el pueblo palestino de) Sair", confirmó este jueves un comunicado policial israelí.

Una delegación israelí se reúne con mediadores en El Cairo por el regreso del último rehén Una delegación israelí se reunió este miércoles en El Cairo con funcionarios egipcios y representantes de otros países mediadores entre Israel y Hamás para el regreso del cuerpo de su último rehén en la Franja de Gaza, informó una fuente egipcia a EFE. La fuente de seguridad egipcia, que pidió el anonimato, explicó que el coordinador del Servicio de Seguridad de Israel, Gal Hirsch, llegó hoy a la capital egipcia, donde se reunió con altos funcionarios y representantes de los países mediadores en el conflicto.

Israel dice que las críticas de países extranjeros no restringirán los asentamientos El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, dijo a última hora del miércoles que ningún país limitará "el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel", después de que 14 Estados, entre ellos Francia, España y Reino Unido, condenaran la aprobación de 19 asentamientos en Cisjordania ocupada, considerados ilegales por la comunidad internacional. "Israel rechaza enérgicamente la declaración emitida por países extranjeros sobre la decisión del Gabinete sobre los asentamientos en Judea y Samaria", término oficial bíblico con el que Israel se refiere a Cisjordania ocupada.