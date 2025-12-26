Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia aborta el atentado contra un militar ruso en la región de Stávropol
Las autoridades rusas detuvieron hoy a una mujer en la región de Stávropol, en el Cáucaso norte, que intentó colocar una bomba en un automóvil aparcado cerca de una unidad militar por orden de los servicios de inteligencia ucranianos, según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). La ciudadana rusa, de 18 años de edad, recibió de la inteligencia ucraniana un artefacto explosivo artesanal de 400 gramos de trinitrotolueno y "fue detenida in fraganti por los agentes del FSB cuando intentaba llevar a cabo el atentado criminal", señaló la dependencia. El FSB indicó que la joven "cayó en diciembre pasado bajo la influencia de estafadores telefónicos, que la convencieron para cometer el atentado terrorista con falsas amenazas de persecución penal".
Rusia derriba 77 drones ucranianos sobre siete regiones rusas y los mares Negro y Azov
Las fuerzas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 77 drones de ala fija sobre siete regiones de Rusia y los mares Negro y Azov, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 77 drones ucranianos de ala fina", señaló el mando castrense ruso en Telegram. Las regiones más afectadas por los ataques fueron Volgogrado (34) y Rostov (23). También fueron derribados drones sobre las regiones de Kaluga, Moscú, Bélgorod y Voronezh.
Zelenski habla con los enviados de EEUU de "nuevas ideas" para lograr la paz en Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este jueves una conversación con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, sobre formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones. (Seguir leyendo)
Ucrania celebró este jueves su cuarta Navidad en guerra entre ataques rusos y con escasas esperanzas de paz, mientras aguardaba la respuesta oficial de Moscú al plan de 20 puntos para poner fin al conflicto elaborado por Kiev y Washington.
Muchas familias, que incluían a soldados de permiso o en rehabilitación, paseaban el día de hoy por las calles de Leópolis (oeste) y de otras ciudades ucranianas, en un intento de absorber al menos un poco de espíritu navideño.
Sin embargo, los cortes de electricidad a escala nacional y los ataques rusos contra el sistema energético, que continuaron durante la noche del 24 al 25 de diciembre y a lo largo de este jueves, amortiguaron el brillo de las fiestas.
El sistema eléctrico y de calefacción de Járkov (noreste), la segunda mayor ciudad del país, sufrieron especialmente a consecuencia de los ataques, que mataron a una persona y dejaron 15 heridos, mientras que las temperaturas caían a 11 grados bajo cero. (Seguir leyendo)
Muere en un ataque de drones un funcionario ruso que transportaba provisiones para el frente
Un funcionario de la región rusa de Daguestán (Cáucaso) murió a causa de un dron ucraniano cuando transportaba provisiones para los soldados rusos, informaron este jueves las autoridades regionales.
Un convoy que transportaba provisiones a soldados rusos que combaten en Ucrania fue atacado por drones ucranianos, causando la muerte de "Magomednabi Gadzhíev, subjefe del distrito de Shamil, desde donde partió el cargamento, y dos representantes de la organización Autodefensa", informó a través de Telegram el gobernador regional, Serguéi Mélikov.
Aunque el alto funcionario calificó el envío como "ayuda humanitaria", se trataba de ayuda militar.
El Kremlin, a la espera de que Putin dé su opinión sobre el plan de paz de 20 puntos
El Kremlin aseguró este jueves que está a la espera de que el presidente ruso, Vladímir Putin, emita su valoración sobre el plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos.
"Dependiendo de qué decisión tome el jefe del Estado, continuaremos nuestra comunicación con los americanos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Putin felicita a Trump por Navidad, pero no hay contactos previstos, según el Kremlin
El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la Navidad, pero de momento no está prevista ninguna conversación telefónica entre ambos, según el Kremlin.
"El presidente (Putin) ya felicitó a Trump por la Navidad y le envió un telegrama de felicitación", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.
Las defensas ucranianas neutralizan 106 de 131 drones rusos
Las defensas ucranianas lograron neutralizar este jueves 106 de los 131 drones que Rusia lanzó durante la noche contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea en su parte diario.
"En la noche del 25 de diciembre (a partir de las 19:00 del 24 de diciembre) el enemigo atacó con 131 drones de ataque de los tipos Shahed y Gerbera y con drones de otros tipos", anunció la institución.
Bombarderos estratégicos rusos efectúan vuelo de patrulla sobre mares de Barents y Noruega
Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, informó este jueves el Ministerio del Defensa de Rusia.
"Bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega. La duración del vuelo fue de más de siete horas", señaló Defensa en un comunicado publicado junto con un vídeo en Telegram.
El mando militar ruso indicó que, en algunas etapas de la ruta de los bombarderos portamisiles, estos fueron vigilados por cazas de otros países.
Un ataque de drones ucranianos provoca un incendio en dos tanques de petróleo en Krasnodar
En el puerto de la ciudad rusa de Temriuk, en la sureña región de Krasnodar, se incendiaron dos tanques de petróleo tras un ataque de drones ucranianos perpetrado durante la pasada noche, informaron este jueves las autoridades locales.
Según informaciones preliminares, no hay víctimas. El incendio se extendió a una superficie de unos 2.000 metros cuadrados.
