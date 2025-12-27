El FBI cierra la histórica sede J. Edgar Hoover y se traslada a otro edificio

El director de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), Kash Patel, ha anunciado el cierre definitivo de la histórica sede de la Policía Federal bajo el nombre de J. Edgar Hoover --primer director de la agencia, en el cargo durante casi 50 años-- y el traslado de su personal a las antiguas dependencias de la extinta Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

"Tras más de 20 años de intentos fallidos, concretamos un plan para cerrar permanentemente la sede del FBI en Hoover y trasladar a los empleados a unas instalaciones seguras y modernas. Trabajando directamente con el presidente Trump y el Congreso, logramos lo que nadie más pudo", ha afirmado Patel en un mensaje desde su cuenta de X.

De esta manera, el jefe del FBI ha descartado la construcción de un nueva sede que estimaba en un gasto de 5.000 millones de dólares (unos 4.450 millones de euros) proyectada, según Patel, para el año 2035. El elevado gasto y la demora hasta la utilización real del futuro edificio ha terminado por decantar la balanza hacia el edificio Reagan, antigua sede de la USAIS.

"Optamos por el Edificio Reagan ya existente, ahorrando miles de millones y permitiendo que la transición comience de inmediato, con las mejoras de seguridad e infraestructura necesarias ya en marcha", ha sostenido Patel, añadiendo que la duración de estas obras determinará la fecha del traslado del personal del FBI.

El edificio de estilo arquitectónico brutalista e inaugurado en la Avenida Transilvania, en el centro de Washington DC, en 1975 ya contaba con detractores por su antigüedad y por no considerarlo apto para la actividad del FBI. Sin embargo, informa Bloomberg, que las diferencias por dónde ubicar la nueva sede han demorado este cierre.

Con la mudanza al edificio Reagan, también en la capital federal, los trabajadores del FBI estarán más cerca del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y otras instituciones federales; sin embargo, deja atrás los planes de moverse al estado de Maryland --en las afueras de Washington--, uno de los planes contemplados y preferidos por las autoridades del estado.