Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania vive cuarta Navidad en guerra bajo ataques rusos y con escasas esperanzas de paz
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Muere un hombre en Rusia a causa de un ataque con dron ucraniano
Un hombre murió este sábado a causa de un ataque con un dron ucraniano que lanzó explosivos en la región rusa de Kursk. "El enemigo llevó a cabo un ataque cobarde, arrojando explosivos (desde un dron) en el patio de un edificio residencial en la aldea de Urusy. Un hombre murió", informó a través de Telegram el gobernador regional, Alexandr Jinshtéin. Urusy, en la región de Kursk, se encuentra a tan solo 5 kilómetros de la frontera ucraniana. Las autoridades rusas no aclararon si se trataba de un civil o de un militar. Aunque a primera hora de la mañana el Ministerio de Defensa informó de tan solo siete drones derribados en dos regiones del sur de Rusia, uno de los de menor intensidad del año, las autoridades locales comunicaron numerosos ataques en las últimas horas.
Ucrania inicia preparativos para elecciones de cara a la reunión de Zelenski y Trump
En medio de la expectativa por la reunión de este fin semana entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente de EEUU, Donald Trump, Ucrania ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos -de acuerdo con las instrucciones de Zelenski- ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos. Según Zelenski, Ucrania podría celebrar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos desarrollado conjuntamente por Ucrania y Estados Unidos y cualquier eventual concesión territorial a Rusia.
España denuncia los "ataques masivos" de Rusia contra Ucrania y defiende una paz "justa"
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, denunció este sábado los "ataques masivos" de Rusia contra Ucrania de esta pasada madrugada y subrayó que España "seguirá apoyando a Ucrania y realizando todos los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera". En un mensaje en X, dijo que los recientes ataques de Rusia contra instalaciones energéticas y zonas residenciales en Ucrania han dejado sin electricidad y calefacción a gran parte de la ciudad de Kiev y otras áreas del país, así como que están causando decenas de víctimas. "Estos ataques agravan el sufrimiento de la población civil y constituyen violaciones del Derecho Internacional. Tienen que parar. España seguirá apoyando a Ucrania y todos los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera", añadió.
Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski
Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump. El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones. Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos. En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.
Trump avisa que él tiene la última palabra sobre el plan de paz negociado con Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante.
"(Zelenski) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene", afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal Politico.
Zelenski habla con los aliados europeos antes de viajar a EEUU para reunirse con Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordó este viernes con varios de sus aliados europeos los esfuerzos diplomáticos necesarios para alcanzar la paz en Ucrania, después de anunciar que el fin de semana viajará a EE. UU. para reunirse con el líder estadounidense Donald Trump.
En sus redes sociales, Zelenski informó de conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.
También conversó este viernes con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Rusia asegura que las partes se acercaron a solucionar conflicto pero rechaza plan de Kiev
El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov afirmó este viernes que el 25 de diciembre, día de Navidad, es una fecha importante en la que las partes se acercaron a la solución del conflicto en Ucrania, pero rechazó el plan de paz de 20 puntos difundido por Kiev.
"Creo que el 25 de diciembre del año 2025 se quedará en nuestra memoria como un umbral, cuando realmente nos acercamos a una solución", dijo Riabkov en el programa "60 minutos", emitido por la televisión estatal rusa.
Agregó que ahora depende de la voluntad política de las partes si se dará el último paso y se llegará a un acuerdo.
Ucrania, bajo presión en el frente
La retirada de las fuerzas ucranianas de Síversk y las dificultades que experimentan en Huliaipole reflejan la persistente ventaja rusa en el campo de batalla, pero los avances de las tropas defensoras en Kúpiansk y su resistencia en Pokrovsk les brindan la esperanza de que la ofensiva rusa pueda estar perdiendo fuelle gradualmente.
Los combates siguen siendo intensos y Rusia recurre a asaltos de pequeños grupos de infantería, al amparo del tiempo neblinoso que limita su exposición a los drones ucranianos. La superioridad de los atacantes en número de efectivos y en el ámbito de la aviación recientemente les ha permitido realizar progresos en las regiones de Donetsk (este) y Zaporiyia (sur) en los últimos días.
Zelenski anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se reunirá el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida, unos días después de que revelara el contenido del borrador del plan de paz.
Rusia aborta el atentado contra un militar ruso en la región de Stávropol
Las autoridades rusas detuvieron hoy a una mujer en la región de Stávropol, en el Cáucaso norte, que intentó colocar una bomba en un automóvil aparcado cerca de una unidad militar por orden de los servicios de inteligencia ucranianos, según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). La ciudadana rusa, de 18 años de edad, recibió de la inteligencia ucraniana un artefacto explosivo artesanal de 400 gramos de trinitrotolueno y "fue detenida in fraganti por los agentes del FSB cuando intentaba llevar a cabo el atentado criminal", señaló la dependencia. El FSB indicó que la joven "cayó en diciembre pasado bajo la influencia de estafadores telefónicos, que la convencieron para cometer el atentado terrorista con falsas amenazas de persecución penal".
