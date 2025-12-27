La búsqueda de cuatro españoles en Indonesia tras el naufragio de una embarcación, en imágenes Agencias Actualizado: 27/12/2025 12:18 Ver galería > El naufragio en el que han fallecido cuatro españoles en Idonesia, en imágenes

La búsqueda de cuatro españoles en Indonesia tras el naufragio de una embarcación, en imágenes El naufragio en el que han fallecido cuatro españoles en Idonesia, en imágenes

La búsqueda de cuatro españoles en Indonesia tras el naufragio de una embarcación, en imágenes El naufragio en el que han fallecido cuatro españoles en Idonesia, en imágenes

La búsqueda de cuatro españoles en Indonesia tras el naufragio de una embarcación, en imágenes Servicio de Emergencia de Indonesia (SAR) / EFE El naufragio en el que han fallecido cuatro españoles en Idonesia, en imágenes