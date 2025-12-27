Guerra en Ucrania
Zelenski califica de "muy importante" la reunión que mantendrá el domingo con Trump para intentar pactar el plan de paz para Ucrania
El presidente ucraniano se reunirá en Canadá con Mark Carney antes de su encuentro con el mandatario estadounidense
EFE
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que la reunión que mantendrá mañana con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Florida (EE.UU.) es "muy importante".
Zelenski, que este sábado hizo escala en Halifax (Canadá), de camino a Florida, para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó poco después de llegar a Canadá que los momentos vividos en la noche del viernes, cuando Rusia lanzó un ataque "con más de 500 drones y docenas de misiles", fueron "muy difíciles".
"Es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz y realmente demuestra que (Vladímir) Putin no quiere paz", declaró.
Por su parte, Carney afirmó que las negociaciones para alcanzar una paz "justa y duradera" en Ucrania están en un momento "crucial".
El líder canadiense añadió que existen "las condiciones y la posibilidad" para la paz, pero que para alcanzarla es necesaria "la voluntad" de Rusia.
Carney también declaró que "estamos a punto de iniciar negociaciones con el presidente Trump, quien ha creado las condiciones clave para una paz justa y duradera".
El primer ministro reveló que, tras la bilateral que mantendrá con Zelenski en Halifax, se realizará una reunión virtual con el resto de los integrantes de la Coalición de los Voluntarios.
En las últimas horas, Zelenski ha estado desarrollando una intensa actividad diplomática de cara a la reunión que mantendrá el domingo con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
El viernes, Zelenski mantuvo conversaciones telefónicas con Carney; con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
La reunión entre Zelenski y Trump se centrará en el borrador del plan de paz que Zelenski hizo público esta semana, así como en las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y en un acuerdo económico.
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros