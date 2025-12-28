Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia extiende la prohibición temporal de la exportación de gasolina

El Gobierno ruso ha extendido este sábado la prohibición temporal de la exportación de gasolina hasta finales de febrero de 2026, restricciones impuestas a finales de agosto, cuando Ucrania intensificó los ataques contra refinerías y puertos desde el mar Negro hasta la costa del Báltico.

Moscú ha emitido durante la jornada un nuevo decreto que extiende esta decisión, que aplica a todos los exportadores, hasta el 28 de febrero. También ha ampliado la prohibición de exportar combustible diésel y otros gasóleos, aunque esta acción no se aplica a productores directos.