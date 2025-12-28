Rusia prosigue sus ataques poco antes de la reunión entre Zelenski y Trump en Florida
La ofensiva afectó a zonas residenciales e infraestructuras en Jerson y dejaron a parte de la ciudad sin electricidad
EFE
Las fuerzas armadas rusas han proseguido sus ataques contra Ucrania poco antes de la reunión que mantendrán este domingo en Florida el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente de EEUU, Donald Trump sobre un plan de paz.
Los rusos lanzaron un ataque contra zonas residenciales e infraestructuras críticas en Jerson y dejaron a parte de la ciudad sin electricidad, informo en su cuenta de Facebook el jefe de la administración militar de la región, Jaroslav Schanko.
"Terroristas rusos han lanzado una vez más un gran ataque con lanzamiento múltiple de misiles sobre la ciudad. Zonas residenciales e importantes infraestructuras están en llamas", escribió Schanko.
"De momento estamos recabando información sobre víctimas", agregó.
En la noche también hubo ataques contra Dnipropetrovsk que alcanzaron una institución educativa, una granja y un gasoducto, informó la administración militar en Telegram.
Un día antes hubo un ataque generalizado contra Kiev que causó al menos un muerto y una veintena de heridos y llevó a Zelenski a decir que Rusia responde con drones y misiles a los esfuerzos de paz.
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian la 'puerta de atrás' en el ocio nocturno para evitar la ZAS
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- Manuel Caballero: 'A mis 96 años sigo creyendo en la Justicia como en la injusticia
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni