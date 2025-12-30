Arabia Saudí bombardea un cargamento de armas de Emiratos Árabes a los independentistas de Yemen

El Gobierno de Arabia Saudí declaró este martes que las acciones de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el Yemen, impulsando la ofensiva militar de los separatistas del Consejo de Transición Sureño (CTS), constituyen una "amenaza para la seguridad nacional del reino", así como para la región. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí publicado por la agencia oficial de noticias saudí SPA, esas amenazas a su seguridad "constituyen una línea roja" y, por tanto, el reino árabe "no dudará en tomar todas las medidas necesarias para afrontarlas y neutralizarlas". Yemen del Sur fue un Estado independiente desde 1967 a 1990, algo que el CTS busca reavivar para formar de nuevo ese país. Una coalición encabezada por Arabia Saudí atacó un cargamento de armas y vehículos de combate que era entregado en Yemen por barcos de EAU, informó el martes la agencia noticiosa saudita.

El Gobierno saudí resaltó la "importancia" de que EAU "responda a la solicitud de la República del Yemen de retirar sus fuerzas militares" del país "en un plazo de 24 horas" y de que suspenda "cualquier apoyo militar o financiero a cualquier parte en el Yemen". El mensaje saudí, de un tono duro y con acusaciones directas a las acciones emiratís "extremadamente peligrosas", llega después de que esta mañana la coalición militar liderada por Riad atacara en el puerto yemení de Mukalla un cargamento de material militar vinculado a EAU destinado a los secesionistas del CTS.

El Gobierno yemení reconocido internacionalmente ha impuesto este martes el estado de emergencia de tres meses en las zonas que controla en el país y un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas, al tiempo que rompió su acuerdo de defensa conjunto con EAU por su abierto apoyo a los secesionistas. El presidente del Consejo del Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, emitió un decreto en el que "se declara el estado de emergencia en toda la República, con efecto a partir del martes 30 de diciembre de 2025, por un periodo de 90 días, renovable".

Preservar las relaciones bilaterales

Según la nota saudí, el Gobierno de Riad espera "que prevalezca la prudencia y que se prioricen los principios de hermandad, buena vecindad y las estrechas relaciones que unen a los países del Consejo de Cooperación del Golfo", y también que "EAU adopte las medidas necesarias para preservar las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos, que el Reino desea fortalecer". "La cuestión del Sur (del Yemen) es un asunto justo con dimensiones históricas y sociales, y la única manera de abordarla es mediante el diálogo en el marco de una solución política integral para Yemen, en la que participarán todos los grupos yemeníes, incluido el Consejo de Transición Sureño", apuntó la nota.

El ataque de la coalición se dirigió esta mañana contra un cargamento de armas, vehículos de combate y equipo militar que llegaron al Yemen para CTS procedentes de Emiratos Árabes, según denunció el Gobierno internacionalmente reconocido del país árabe. El grupo secesionista yemení CTS lanzó una ofensiva relámpago en el este del Yemen a principios de diciembre que culminó con el control de dos provincias, fronterizas con Omán y Arabia Saudí, situación que profundiza aún más el colapso del país.

La ofensiva llevó a que la coalición militar liderada por Riad -y en la que también está EAU-, creada para combatir a los rebeldes hutíes, lanzara el pasado viernes ataques de advertencia contra posiciones del CTS en la provincia de Hadramut -muy rica en petróleo-, algo insólito en el conflicto que asola el país árabe desde hace más de una década.

Acusaciones de Yemen contra EAU

En un discurso a la nación este martes, Al Alimi aseguró que "se ha demostrado fehacientemente" que Abu Dabi ha "presionado y ordenado" al grupo separatista CTS para que "socave la autoridad estatal y se rebele contra él mediante una escalada militar". A principios de diciembre, el CTS lanzó una ofensiva relámpago en el este del Yemen que culminó con el control de dos provincias, fronterizas con Omán y Arabia Saudí, situación que profundiza aún más el colapso del país.

El presidente dijo que también "se ha confirmado" que EAU envió "dos buques desde el puerto de Fujairah cargados con armas, vehículos de combate y equipo militar, y los descargaron en el puerto de Mukalla sin autorización, con el objetivo de abastecer a las fuerzas" del CTS. Estos buques han sido atacados esta madrugada por la coalición liderada por Arabia Saudí. Al Alimi lo calificó como "una peligrosa escalada contra la seguridad y la estabilidad de las provincias de Hadramut y Al Mahra, y parece ser la continuación de un enfoque sistemático aplicado durante años".

Igualmente, reconoció y apreció el "papel anterior" de EAU y sus esfuerzos como miembro de la coalición que apoya la legitimidad bajo el liderazgo de Arabia Saudí, creado para luchar contra los rebeldes chiíes hutíes, que controlan amplias zonas del país, incluida la capital Saná. Pero, "lamentablemente su papel se ha dirigido contra los hijos de nuestro gran pueblo, mediante el apoyo abierto a la rebelión y el fomento de los conflictos internos, de una manera que amenaza nuestra seguridad y estabilidad, socava la cohesión de nuestras instituciones y nuestra unidad, y perjudica a nuestro querido pueblo".

La ofensiva del CTS llevó a que la coalición militar liderada por Riad -y en la que también está EAU-, creada para combatir a los rebeldes hutís, lanzara el pasado viernes ataques de advertencia contra posiciones del grupo secesionista en la provincia de Hadramut -muy rica en petróleo-, algo insólito en el conflicto que asola el país árabe desde hace más de una década.