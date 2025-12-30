En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias en la Franja
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El comisionado de la UNRWA rechaza la "afrenta" de la ley aprobada en Israel que prohíbe suministrar luz y agua a la agencia
El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha rechazado este lunes la aprobación en el Parlamento israelí de una propuesta de ley que prohíbe el suministro de electricidad y agua a instalaciones de la agencia, una decisión que ha descrito como "una afrenta directa" al mandato de la Asamblea General de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Lazzarini ha defendido, a través de su cuenta en la red social X, que el texto constituye "una clara violación de las obligaciones del Estado de Israel en virtud del Derecho Internacional" y "supone un nuevo revés para el sistema multilateral". Para el dirigente humanitario se trata, además, de "una afrenta directa al mandato otorgado a la Agencia por la Asamblea General de la ONU y contraria a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)".
Trump dice que sin Netanyahu Israel "tal vez ya no existiría"
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que si no fuera por el primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, Israel "tal vez ya no existiría", un comentario que se produjo en una rueda de prensa plagada de elogios entre ambos mandatarios y en la que no se ofrecieron detalles sobre lo discutido en la reunión que ambos mantuvieron hoy a puerta cerrada.
En una conferencia de prensa conjunta celebrada en la residencia del republicano en Mar-a-Lago, Florida, Trump describió a Netanyahu como "un primer ministro al más alto nivel en tiempos de guerra", agregando que si otro hubiese estado en su lugar quizá el país ya no existiría.
Ambos mandatarios emplearon más de 20 minutos en intercambiar elogios el uno hacia el otro sin dar detalles sobre los puntos tocados en una reunión sostenida minutos antes, donde la prioridad era abordar el desarme de Hamás para desbloquear la segunda fase del plan de paz en la franja de Gaza.
Hacienda detalla los asentamientos israelíes de los que no se puede importar
El Ministerio de Hacienda ha detallado el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado de los que está prohibido importar productos en España.
En una resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se desglosan más de 200 localidades así como todos los códigos postales asociados.
Trump y Netanyahu inician su reunión con elogios y apuestan por el desarme de Hamás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, iniciaron este lunes en Florida una reunión marcada por elogios y por la apuesta por el desarme de Hamás como vía para desbloquear la segunda fase del plan de paz y alto el fuego en Gaza, en medio de persistentes tensiones de seguridad en la región.
"Pero tiene que haber un desarme; ya sabes, tenemos que desarmar a Hamás", dijo Trump en una breve rueda de prensa conjunta en la que alabó el "trabajo fenomenal" de Netanyahu.
Netanyahu habla por teléfono con Elon Musk tras su llegada a EEUU
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una llamada telefónica anoche desde Florida (Estados Unidos) con el empresario Elon Musk, al que invitó a participar en una conferencia sobre transporte inteligente que se celebrará en Israel en marzo, informó este lunes su Oficina en un comunicado.
Durante la llamada telefónica, Musk aceptó la invitación del primer ministro israelí y ambos abordaron "la continuidad de la colaboración con Tesla y el avance de la legislación relativa a los vehículos autónomos", recoge el comunicado.
En Gaza, las lluvias se llevan cientos de tiendas de desplazados: "Es insoportable"
La Franja de Gaza sufre desde este sábado un temporal de agua y viento que se ha llevado por delante cientos de tiendas de campaña de desplazados, en las que vive la mayoría de la población debido a la destrucción generalizada de los edificios por la ofensiva israelí: "La situación es insoportable", explica uno de estos refugiados.
Loai Fraija vive junto con su familia en una tienda en Nuseirat, en el centro de la Franja. Este lunes, explica a EFE que su refugio prácticamente no les protege del intenso calor del verano ni del frío que azota ahora el enclave.
"Durante los períodos de lluvias torrenciales y vientos fuertes, la situación se vuelve insoportable, ya que la tienda corre el riesgo constante de derrumbarse o romperse", afirma.
Margarita Robles desvincula del ámbito militar la excepción al embargo comercial con Israel
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este lunes que la excepción que el Gobierno aprobó el pasado martes al comercio de material de defensa con Israel no tiene ninguna relación con las políticas militares de su departamento, sino que se refiere al ámbito comercial, industrial y de las exportaciones. En concreto, el acuerdo permite que la compañía Airbus pueda exportar determinados materiales y seguir con proyectos industriales que necesitan tecnología israelí, "pero con una finalidad industrial, comercial y de exportación y para nada está relacionado con el ámbito de las armas", ha subrayado en declaraciones a TVE.
España publica los asentamientos israelíes en la Palestina ocupada de los que no se puede importar productos
El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes el listado de las localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados que no se pueden acoger al trato arancelario preferencial previsto en el acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel. El listado está formado por más de mil asentamientos y códigos postales de los que no se podrá importar ningún producto en respuesta al "genocidio en Gaza" y en "apoyo a la población palestina". El acuerdo comercial entre la UE e Israel está en vigor desde el año 2000 y establece una zona de libre comercio, permitiendo el acceso preferencial y sin aranceles a muchos productos..
El líder de los hutíes avisa a Israel que cualquier despliegue en Somalilandia será un "objetivo militar"
El líder de la insurgencia hutí de Yemen, Abdulmalik al Huti, ha avisado este domingo a Israel que si aprovecha su decisión de reconocer la independencia de Somalilandia para desplegar sus tropas en el estado separatista somalí (que se encuentra a menos de 500 kilómetros de los guerrilleros yemeníes, enemigos declarados), cualquier posición militar será considerada como un "objetivo" legítimo.
La decisión anunciada el viernes por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha sido interpretada por expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional como un intento encubierto de acercar sus posiciones militares a objetivos hutíes.
El Supremo israelí paraliza el cierre de la radio del Ejército
El Alto Tribunal de Israel ha decidido este domingo que paralizará la orden del Gobierno para cortar la emisión de la radio del Ejército israelí mientras delibera una decisión final al respecto.
El Consejo de Ministros del Gobierno de Israel aprobó este pasado lunes por la vía rápida, sin consulta con el Parlamento, la suspensión de las emisiones tras acusar a la radio de haberse convertido en un órgano de propaganda militar que discute abiertamente sus decisiones políticas.
