El reconocimiento de Somalilandia da a Israel un aliado frente a Yemen pero provoca la ira árabe y africana

Israel ha vuelto a dinamitar el tablero geopolítico regional. Por sorpresa, el pasado viernes 26 de diciembre, el Gobierno de Binyamín Netanyahu anunció que su país reconoce la región separatista somalí de Somalilandia como Estado soberano. Es la primera nación del mundo en hacerlo. Ha provocado una reacción en cadena de condenas de Somalia, la Unión Africana, la Liga Árabe y decenas de países árabes e islámicos. Otros, como China o Reino Unido, han reiterado su apoyo a la integridad territorial de Somalia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia este mismo lunes, en la que Israel ha recibido un reproche generalizado con la excepción de Estados Unidos.

La cuestión en el aire es saber qué busca Tel Aviv con este movimiento tan disruptivo. "Para Israel, tener una presencia física y permanente frente al Golfo de Adén y a la entrada sur del Mar Rojo tiene un interés geoestratégico importante, frente a Yemen, escenario de la acción hutí. Pero va más allá", asegura en conversación con EL PERIÓDICO Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC). "El Gobierno de Somalilandia fue uno de los pocos que accedió a estudiar la idea de Israel y Estados Unidos de que recibieran palestinos de Gaza", recuerda Xavier Abu Eid, analista político y ex asesor de la Organización para la Liberación de Palestina.

Somalilandia es un territorio del noroeste de Somalia que se gobierna de facto como un país independiente desde 1991, con capital en Hargeisa. El movimiento independentista proclamó la República de Somalilandia invocando el Somaliland británico, que fue brevemente independiente en 1960, antes de unirse al Somaliland italiano y formar la actual Somalia.

Tiene bandera, moneda e instituciones propias, pero solo lo reconoce Israel, aunque mantiene relaciones estrechas con Etiopía y Taiwán. Está situado en el llamado Cuerno de África, en el este del continente y frente a Yemen y el resto de la Península Arábiga. Su población ronda los 3,5 millones de personas, según el Population Estimation Survey (PESS).

La población es mayoritariamente musulmana, y predomina el sunismo (una de las dos ramas principales del Islam, junto al chiísmo). Es un régimen de clanes pero en 2024 se celebraron elecciones presidenciales. En el este del país hay una insurrección armada y política contra el control del Gobierno de Hargeisa y unionista con el resto de Somalia.

En la declaración de reconocimiento firmada por Netanyahu y su ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, Israel justifica el paso por "valores compartidos, intereses estratégicos y el espíritu de respeto mutuo".

Los analistas apuntan a la cuestión geoestratégica como la clave del movimiento. Somalilandia tiene una localización estratégica para el comercio y la seguridad marítima. Por allí pasan los cargueros que cruzan el Canal de Suez. El puerto de Berbera, la capital económica de Somalilandia, está situado en un punto clave del Golfo de Adén.

Pero, sobre todo, se encuentra frente a los hutíes de Yemen, que han conseguido con sus ataques a buques entorpecer el tráfico por el estrecho de Bab el Mandeb del mar Rojo. El think tank israelí Institute for National Security Studies (INSS) publicó el 24 de noviembre de 2025 un análisis que vincula de forma directa Somalilandia con el frente hutí: habla de su valor geoestratégico en la entrada del golfo de Adén, la distancia (300–500 km) a zonas hutíes y la posibilidad de usar Somalilandia como base avanzada para inteligencia, logística y operaciones. The Times of Israel asegura que una motivación central para profundizar la relación es la proximidad a Yemen y que el acceso a territorio/espacio aéreo de Somalilandia facilitaría vigilancia y ataques contra los hutíes.

"Israel va buscando tener una influencia directa sobre regímenes, con frecuencia frágiles y que buscan apoyo y reconocimiento internacional: Azerbaiyán, Kurdistán, Somalilandia...", asegura Haizam Amirah Fernández. "Es también un mensaje para la población israelí de que puede generar relaciones a nivel regional e internacional aunque continúe cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino", sostiene Xavier Abu Eid.

Tras conocerse la noticia, el grupo islamista palestino Hamás advirtió de que el movimiento puede constituir un paso más de Israel para tratar de consumar la limpieza étnica de todos o parte de los palestinos de Gaza, totalmente devastada tras dos años de bombardeos israelíes en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Lo cierto es que Estados Unidos e Israel se "pusieron en contacto" con autoridades de Somalilandia, de Somalia y de Sudán para explorar sus territorios como posibles destinos para mover a palestinos de Gaza bajo un plan de posguerra atribuido a Trump, según informó la agencia de noticias AP. Sudán rechazó la propuesta y los gobiernos de Somalia y Somalilandia no confirmaron los contactos.

El anuncio ha provocado una ola de rechazo en África y el mundo árabe y musulmán, y más allá.

21 países han expresado por escrito su condena "en los términos más enérgicos", entre ellos la propia Somalia, Egipto, Argelia, Irán, Irak, Jordania, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán y Turquía y Yemen, además de la Organización de Cooperación Islámica. La Liga Árabe también ha expresado su condena tras una reunión de emergencia. Lo mismo ha hecho la Unión Africana, que ha reiterado su apoyo a la integridad territorial de Somalia.

Nueva York 29/12/2025.- Abukar Dahir Osman, representante de Somalia en Naciones Unidas, habla durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad tras el reconocimiento de Israel de la región somalí de Somalilandia como Estado / KENA BETANCUR / EFE

Estados Unidos ha decidido no seguir el movimiento israelí, pero Donald Trump ha dicho que "lo estudiará". China o Reino Unido han reiterado que no reconocen a la región secesionista.

En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido de emergencia este lunes en Nueva York, la representante de Washington ha defendido el derecho de Israel como Estado soberano a reconocer a quien desee. "Israel tiene el mismo derecho a mantener relaciones diplomáticas que cualquier otro Estado soberano", ha expresado la representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, recordando que cuando varios países tomaron la "decisión unilateral de reconocer al Estado palestino" no se convocó "ninguna reunión de emergencia". Estados Unidos criticó con dureza a los países que se sumaron al reconocimiento de Palestina como Estado, de España a Francia pasando por Reino Unido o Canadá.

Nueva York, Estados Unidos 30/12/2025.- Tammy Bruce, vicerepresentante de Estados Unidos en Naciones Unidas, habla durante la sesión de emergencia convocada en el Consejo de Seguridad tras el reconocimiento israelí de la región separatista somalí de Somalilandia como Estado. / KENA BETANCUR / EFE

Algunos países con los que Israel tiene relaciones plenas o interlocución se han sentido amenazados entre comillas por este reconocimiento, por ejemplo, Egipto, subraya Haizam Amirah Fernández. "Los egipcios han interpretado que de esta forma Israel busca tener control sobre el acceso sur del mar Rojo, que para Egipto tiene una importancia vital por lo que implica el tráfico marítimo a través del canal de Suez y las rentas que eso genera al estado egipcio, que ha recibido un daño económico severo desde que los hutíes tocaron ese tráfico marítimo".

Los egipcios están preocupados también por cómo afecta este movimiento a su tensión con la vecina Etiopía. Hay disenso por la Gran Presa del Renacimiento etíope y cómo afecta a las aguas del río Nilo. "Además, El Cairo teme que el reconocimiento de Somalilandia [ambos tienen relaciones] pueda dar una salida a Etiopía hacia el mar a través de esta Somalilandia, que sería un protectorado Israelí, y que eso envalentone a Etiopía frente a Egipto", remarca el experto.

No es solo Egipto. Sudán teme que el reconocimiento de un territorio secesionista se convierta en un precedente para regiones como Darfur, donde Emiratos Árabes Unidos apoya a las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido, que están sembrando caos, muerte y destrucción en la zona.