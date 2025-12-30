A unos 1.000 kilómetros de la capital
Mueren dos españoles y otros dos resultan heridos en un accidente de coche en Arabia Saudí
El grupo estaba formado por dos parejas que estaban en un viaje de turismo y se encontraban a unos 1.000 kilómetros de la capital, Riad
EFE
Madrid
Un hombre y una mujer de nacionalidad española han fallecido en un accidente de tráfico en Arabia Saudí y otros dos ciudadanos españoles están hospitalizados tras resultar heridos en este siniestro.
Según ha adelantado 20minutos y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y está en contacto con las autoridades locales.
