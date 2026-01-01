En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las autoridades de ocupación rusas en la región ucraniana de Jersón han denunciado la muerte de 24 personas en un ataque con drones del Ejército de Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania añade otros dos sistemas Patriot para su defensa antiaérea gracias a Alemania
El Ministerio de Defensa de Ucrania informó este jueves de que acaba de añadir a su arsenal dos sistemas Patriot destinados a la protección de ciudades e infraestructura crítica gracias a su cooperación con Alemania. "Dos sistema Patriot de defensa antiaérea han sido desplegados para proteger ciudades ucranianas e infraestructura crítica", indicó el Ministerio de Defensa ucraniano en un comunicado, donde señaló que dicho despliegue se produjo gracias a recientes acuerdos de cooperación militar con Alemania.
Rusia asegura haber repelido en Nochevieja 168 drones ucranianos que atacaron territorio bajo su control
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta Nochevieja 168 drones ucranianos que atacaron varias regiones rusas, incluida la ciudad de Moscú. "Los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 168 drones ucranianos de ala fija" reza el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram.La mayoría de los drones fueron interceptados sobrevolando las regiones rusas de Briansk (61) y Krasnodar (25).
Más de 20 muertos en un ataque del ejército de Ucrania en Jersón, según las autoridades de ocupación rusas
Las autoridades de la región ucraniana de Jersón, ocupada parcialmente por Rusia, denunciaron la muerte de 24 personas en un ataque con drones ucranianos contra un hotel cerca del mar Negro. "Según información preliminar, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. Muchos murieron quemados vivos. Un niño murió", informó el gobernador regional prorruso, Vladímir Saldo, a través de Telegram. Según el gobernador los drones transportaban material incendiario, antes usado para quemar los campos de cultivo de la región ocupada.
"Así es la paz que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski afirma buscar", añadió después de que el Kremlin acusara a Ucrania de atacar la residencia de Putin con drones el pasado fin de semana con el supuesto objetivo de minar las negociaciones entre ambos países para alcanzar una paz.
Ucrania derriba 176 drones en Nochevieja y la madrugada de Año Nuevo
La Fuerza Aérea de Ucrania derribó en Nochevieja y en la madrugada del día de Año Nuevo 176 drones lanzados por Rusia contra su territorio en un ataque en el que el país invasor utilizó 205 de esos sistemas. Según informó en Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, "el enemigo atacó con 205 drones Shahed, Gerbera y de otro tipo", aunque las defensas ucranianas derribaron o suprimieron 176 de ellos. "El ataque fue repelido por la aviación, tropas de misiles antiaéreos, de guerra electrónica, unidades de drones y grupos de fuego móvil", indicó el parte castrense.
Zelenski despide el año reafirmando su compromiso con la paz pese a la guerra
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, despidió este miércoles el año con un mensaje en el que reafirmó el compromiso de su país con la paz, pese a que la guerra de agresión rusa contra Ucrania va camino de cumplir cuatro años el próximo mes de febrero.
"Creemos en la paz, luchamos por ella, y trabajamos para llegar a ella", dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, que acompañó con una foto suya junto a su mujer, Olena Zelenska.
"¡Feliz año nuevo, queridos ucranianos!", exclamó Zelenski en su mensaje, en el que destacó la labor de los defensores de Ucrania frente a la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022.
Ucrania apuesta por drones y ataques de largo alcance para su defensa contra Rusia en 2026
La intensidad de los combates no ha disminuido a pesar de los continuos esfuerzos diplomáticos para frenar la guerra en Ucrania, y Kiev cuenta con ampliar las tecnologías de drones y los ataques de largo alcance contra el territorio ruso, para mantener su defensa y aumentar el coste de la guerra de Moscú en 2026.
La capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para resistir la presión rusa se considera decisiva en el curso de la guerra, ya que Moscú se compromete a perseguir sus objetivos por medios militares y sigue buscando puntos débiles en el frente.
A pesar de los graduales avances rusos en algunas zonas de las regiones orientales de Donetsk y Zaporiyia, la situación no es lo suficientemente crítica como para obligar a Kiev a aceptar condiciones desfavorables en las negociaciones actuales, según funcionarios de defensa y analistas.
Putin felicita el año convencido de una "victoria" en Ucrania
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha manifestado este miércoles su total confianza en las fuerzas militares del país y en su próxima "victoria" en la guerra de Ucrania durante su discurso de felicitaciones de fin de año.
"Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el Año Nuevo que se aproxima. Creemos en ustedes y en nuestra victoria", ha manifestado el mandatario ruso en un discurso caracterizado por sus constantes llamamientos a la unidad y a la solidaridad de su pueblo, según recoge Europa Press.
"El trabajo, los éxitos y los logros de cada uno de nosotros crean nuevos capítulos en su historia milenaria, y la fuerza de nuestra unidad determina la soberanía y la seguridad de la Patria, su desarrollo y su futuro", ha remarcado el presidente de Rusia.
Habla Lukashenko
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este miércoles que su homólogo ruso, Vladimir Puitn, descartó en varias ocasiones estos últimos años atacar tanto los centros de decisión de Kiev como la residencia oficial de su par ucraniano, Volodimir Zelenski. "No es que acordaran no dispararse, sino que la situación en esta guerra era de tal manera que nadie intentó asesinar a ningún jefe de Estado. Nadie lo hizo", ha dicho en respuesta al supuesto ataque de este lunes con drones ucranianos a la residencial oficial de Putin en Nóvgorod, según recoge la agencia estatal Belta.
Rusia dice que logró ampliar la zona de amortiguamiento con el control de asentamientos de Sumi y Járkov
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, ha destacado este miércoles que en el último mes se han logrado importantes avances y aumentar con éxito la línea de amortiguamiento con el control de asentamientos de las regiones ucranianas de Sumi y Járkov, cerca de la frontera con Rusia. "Las tropas avanzan con seguridad hacia las defensas enemigas. En diciembre de este año, la ofensiva alcanzó su ritmo mas alto. Más de 700 kilómetros cuadrados de territorio fueron ocupados en un mes", ha celebrado Gerasimov, a través de un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa.
Al menos cinco heridos en Odesa por un ataque nocturno ruso
Al menos cinco personas resultaron heridas en la ciudad ucraniana de Odesa en la noche del martes a este miércoles en un ataque ruso con drones contra Ucrania en el que, según la Fuerza Aérea del país invadido, Rusia empleó 127 de esos sistemas. El ataque ruso, que tuvo objetivos en el norte, sur y este del territorio ucraniano, dejó cinco víctimas heridas en la ciudad costera de Odesa, informó en Telegram el jefe de la Administración Militar de esa urbe, Serguí Lisak. "Cinco personas resultaron heridas en el ataque nocturno del enemigo: dos adultos y tres niños. Actualmente, algunas zonas de la ciudad se encuentran sin electricidad" y "algunos residentes se encuentran temporalmente sin suministro de agua y calefacción", señaló Lisak.
