Mamdani toma posesión como alcalde de Nueva York y marca el inicio de "una nueva era" en la ciudad

Nueva York comienza este jueves un nuevo año y una nueva era con la toma de posesión del demócrata Zohran Mamdani, que ha asumido públicamente la alcaldía poco después de las 14.00 horas en la histórica escalera del Ayuntamiento, investido por el senador Bernie Sanders y frente a miles de personas. "Hoy empieza una nueva era, estaré del lado de la clase trabajadora y de aquellos que necesiten comida y apoyo, de aquellos que vean imposible llamar a esta ciudad casa", ha declarado Mamdani, el primer alcalde musulmán y socialista de la Gran Manzana y el número 112 en ocupar el cargo. "Si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde; independientemente de que no estemos de acuerdo y aunque no me hayan votado", ha proclamado.

En su discurso, ha puesto el foco en su compromiso con afrontar la crónica problemática de la falta de vivienda, la lucha por el medioambiente, la necesidad de subir los salarios, la protección de los inmigrantes y el respeto a la libertad religiosa, cultural y étnica en la ciudad. Mamdani, de 34 años, asume las riendas de Nueva York con la misión de liderar la urbe desde la izquierda y ofrecer un contrapeso al populismo del gobierno de Donald Trump. "La izquierda va a demostrar que se puede, que Nueva York puede ser ejemplo del mundo entero", ha anunciado.

Las promesas en campaña

Con los mayúsculos retos que tiene que afrontar y que prometió en su campaña electoral, el flamante alcalde ha dejado claro este jueves que su proyecto es posible. "Nueva York pertenecía solo a los ricos y bien conectados y muchos han sufrido las consecuencias", ha afirmado, tras asegurar que trabajará para "reducir" esta brecha porque la ciudad, ha incidido, pertenece a todos y no solo a los "privilegiados".

Sus palabras han girado en torno al concepto de "universalidad", de acercar la ciudad de 8,8 millones de habitantes a todos, pero de trabajar especialmente para aquellos que cree que en los últimos años han quedado marginados en favor de "unos pocos". "Cambiaremos individualismo por un proyecto colectivo", ha insistido en su discurso, en el que ha asegurado que creará un nuevo departamento de seguridad para salvaguardar la ciudad y también que impulsará ayudas para los pequeños empresarios.

"Gobernaré como demócrata socialista"

Mamdani ha evocado su adolescencia en la ciudad, a la que llegó desde Uganda con solo siete años, como ejemplo de la Nueva York de las oportunidades. También ha dedicado unas palabras a su mujer, Rama Duwaji, a quien ha agradecido su papel imprescindible para haber alcanzado la alcaldía. "Este momento exige una nueva política basada en la esperanza; no abandonaré mis principios: llegué como demócrata socialista y así gobernaré", ha afirmado, tras mencionar algunas de las promesas que hizo en campaña como la gratuidad del cuidado infantil, los autobuses gratis o la congelación de las rentas.

Antes de jurar el cargo oficialmente, el senador Sanders, que lo ha investido, ha dedicado unas palabras a la ciudad. "En un momento con tanta división gracias por haber escogido a este alcalde", ha espetado, al considerar que el candidato demócrata era la única opción que "no solo trabaja para los ricos", sino también para los "pobres". Mamdani ganó las elecciones el pasado 4 de noviembre frente al exgobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo. "Demostrasteis en las urnas que querer una vivienda asequible, transporte público, educación y sanidad no son medidas radicales", ha añadido, en alusión a campaña electoral en la que Mamdani fue acusado de proponer cosas extremistas.

En la toma del juramento ha participado la fiscal general de Nueva York, Letitia James, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine, entre otras figuras políticas. Tanto Williams como Levine, que también han tomado posesión de sus cargos en la ceremonia, han hecho referencia a la necesidad de impulsar un cambio a la ciudad frente a los extremismos del mandatario de la Casa Blanca. "Aunque el gobierno federal nos lleva a la desesperación, el liderazgo local puede inspirarnos", ha declarado Williams.

El nuevo contralor, por su parte, ha celebrado que hoy se hayan realizado tres juramentos: uno por parte de un líder que usa el Corán, otro con una Biblia cristiana y otro con una Biblia hebrea. "Estoy orgulloso de vivir en una ciudad donde esto es posible", ha concluido.