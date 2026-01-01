Trump anuncia que retira a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

Acepta de momento las decisiones de la justicia, aunque promete volver a la carga en el futuro. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha acatado este miércoles, poco antes de iniciarse el año, el veredicto de los jueces y ha aceptado retirar a la Guardia Nacional de las ciudades de Chicago, Portland y Los Angeles, después de que una serie de sentencias judiciales adversas determinara que estaba excediendo sus atribuciones presidenciales con dichos despliegues. "La criminalidad se ha reducido mucho en esas ciudades GRACIAS a esos enormes patriotas, y SOLO a ellos", ha valorado en su red Truth Social.

Pero su regreso a estas localidades no es más que una "cuestión de tiempo", como él mismo ha querido aclarar en el anuncio difundido en Truth Social. "Regresaremos, puede que bajo una fórmula diferente y más fuerte, en cuanto la criminalidad comience a aumentar, no es más que una cuestión de tiempo", ha advertido en el mensaje, en el que ha aprovechado la ocasión para atacar a los líderes locales donde tuvieron lugar los despliegues, pertenecientes a la formación política rival de la suya, por su supuesta incompetencia a la hora de afrontar la criminalidad. "Es difícil de creer que estos alcaldes y gobernadores demócratas, todos muy incompetentes, pudieran desear nuestra marcha; sobre todo teniendo en cuenta los considerables progresos que se han logrado", ha enfatizado el magnate neoyorquino.

El principal revés judicial a Trump en esta matera fue propinado por el Tribunal Supremo pocos días antes de la Navidad, concretamente el 23 de diciembre. La corte dictaminó que el Gobierno no había presentado argumentos legales lo suficientemente sólidos como para desplegar en Chicago, la tercera ciudad en importancia e EEUU, a la Guardia Nacional. "En esta fase preliminar, el Gobierno no ha logrado identificar una fuente de autoridad que le permita al estamento militar ejecutar las órdenes en Illinois", el estado donde se encuentra Chicago.

Horas antes de ordenar el repliegue, un tribunal federal de apelaciones decretó que Trump debía devolver a la jurisdicción del gobernador de California, Gavin Newson, uno de sus mas acérrimos críticos, además de haberse erigido en los últimos meses en uno de los grandes favoritos a ser nominado candidato para las presidenciales de 2028 por las filas demócratas. "Las habituales) divagaciones de Trump son aquí: 'no puedes despedirme, renuncio", ha reaccionado, con sarcasmo, el propio Newson.

Arranque en junio

Los despliegues de la Guarda Nacional en territorio estadounidense comenzaron en junio, en una atmósfera de tensión debido a las protestas callejeras contra sus políticas migratorias, que incluían deportaciones en caliente. Utilizando como argumento que la criminalidad estaba desbocada, pese a que en muchos casos sus alegaciones no estaban sustentadas por los índices de criminalidad, invocó su autoridad para realizar los despliegues, todos ellos en regiones y localidades gobernadas por demócratas. La reacción no se hizo esperar, y con las estadísticas en la mano -el alcalde de Chicago, Bradon Johnson, demostró que en 2025 la criminalidad había descendido un 21,3% respecto al año anterior- plantearon una batalla judicial en diferentes tribunales de diferentes niveles, logrando que decidieran de forma consistente a su favor.

La Guardia Nacional es un grupo de la reserva gestionado por el Ejército y la Fuerza Aérea de EEUU que existe en cada estado, y es convocado por los gobernadores o el presidente en ocasiones muy excepcionales como desastres naturales o extrema violencia en las calles, como los desórdenes en Los Angeles de 1992 tras el brutal apaleamiento por pàrte de agentes de la polucía de Rodney King, un taxista afroamericano, para afrontar las protestas callejeras tras el asesinato de Martin Luther King en 1968, o para paliar las consecuencias del huracán 'Katrina' en Nueva Orleans, que causó cerca de 1.400 muertos y daños económicos y materiales por valor de 125.000 millones de dólares en 2005.