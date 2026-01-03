Síguenos en redes sociales:

Información

Ver más galerías relacionadas

23

El ataque de EEUU sobre Venezuela, en imágenes

9

Tragedia en Suiza por el incendio en un bar de una estación de esquí

4

La búsqueda de cuatro españoles en Indonesia tras el naufragio de una embarcación, en imágenes

8

El ataque durante fiesta judía en la playa de Bondi (Australia), en imágenes

16

La XIII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos, en imágenes

16

Las imágenes del incendio que ha devorado tres rascacielos en Hong Kong

7

El encuentro entre Pedro Sánchez y Zelenski en Moncloa, en imágenes

15

El homenaje a las víctimas de los atentados de Bataclan, en imágenes

17

La entrada de Nicolas Sarkozy a prisión, en imágenes

17

Las protestas en Estados Unidos contra Donald Trump, en imágenes

49

La liberación de los primeros rehenes de Hamás en Gaza, en imágenes

11

Camiones con ayuda humanitaria llegan a Jan Yunis

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

White House

Ver galería >

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

Truth Social

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

stats