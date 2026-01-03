La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro White House Actualizado: 03/01/2026 21:55 Ver galería > El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

