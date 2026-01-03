Trump clama haber capturado a Maduro tras un ataque de madrugada sobre Venezuela

La capital de Venezuela, Caracas, se ha visto sacudida la madrugada de este sábado por fuertes explosiones a lo largo de la ciudad, que empezaron a producirse a partir de las 02:00 horas locales, acompañadas de un constante sonido de aeronaves y ráfagas de fuego aéreo.

En aquel primer momento de incertidumbre todo apuntaba a lo que se ha acabado desvelando tres horas después: el presidente de los EE UU, Donald Trump, confirmó en su red social Truth el ataque "a gran escala" y, además, ha clamado haber capturado y extraído del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Los bombardeos, sin embargo, han sido puntuales sobre una lista limitada de objetivos. Según ha podido identificar visualmente en varios metrajes compartidos a través de redes sociales, la base aérea de La Carlota, en el este de la ciudad, ha sido uno de los principales lugares afectados, junto al complejo militar de Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa y de urbanizaciones privadas donde viven jerarcas del régimen, al sur de Caracas.

Asimismo, residentes han reportado y compartido videos de formaciones de helicópteros sobrevolando la ciudad a baja altura y sin ningún tipo de oposición en los primeros momentos del ataque, que presuntamente habrían sido los medios utilizados en la operación de fuerzas especiales que, según declara la administración estadounidense, capturó a Maduro.

Una hora de fuego sobre Caracas

Las explosiones también se han reportado en dos zonas del litoral cercano a la capital venezolana: La Guaira, donde se atacó el puerto principal de Caracas, ubicado al norte, así como en el pequeño aeropuerto de la localidad de Higuerote, a dos horas hacia el este. Según posteriormente declararon las autoridades venezolanas, también se habrían producido ataques en Maracay, ciudad donde se ubica la mayor base aérea del país.

Vecinos del Palacio de Miraflores abandonan sus viviendas durante la madrugada. / Associated Press/LaPresse

Los estruendos han podido ser escuchados desde todos los rincones la capital venezolana, y cesaron pasadas las 03:00 horas locales, aunque varios barrios permanecen todavía sin electricidad. Igualmente, vecinos de los alrededores del palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, fueron evacuados durante la madrugada. Del mismo modo, se han compartido videos de centenares de personas abandonando bloques de vivienda social que el régimen chavista ha construido durante la última década en el interior del complejo militar de Fuerte Tiuna.

Reacciones del chavismo

Antes de cualquier confirmación de la administración norteamericana, el Ministerio de Exterior de Venezuela emitió un comunicado condenando la "agresión militar perpetrada por el gobierno de Estados Unidos" y adelantando denuncias en la ONU y demás foros internacionales pertinentes.

Posteriormente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, se pronunció, en solitario y desde un escenario que no se corresponde a ningún centro de poder, para referirse a la "criminal agresión" sufrida esta madrugada y denunciando el impacto de misiles sobre viviendas civiles y la posibilidad, no confirmada aún, de "heridos y muertos", tras lo cual llamó a "formar un muro de defensa indestructible".

Tras el anuncio de la captura de Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha declarado por teléfono a la televisión pública venezolana que desconoce el paradero del mandatario chavista y ha solicitado a Donald Trump una "fe de vida". Por su parte, el presidente norteamericano ha anunciado una rueda de prensa desde su mansión de Florida a las 17:00, hora peninsular, donde ampliará detalles sobre la operación con la que ha cruzado el Rubicón en su política exterior con América Latina.