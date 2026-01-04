Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

España tilda de "inaceptables" las trabas de Israel a ONG ante la "catastrófica" situación humanitaria en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "inaceptables" las trabas impuestas por el Gobierno israelí a más de una treintena de ONG internacionales que llevan a cabo su labor en Gaza, donde ha advertido de que la situación humanitaria es "catastrófica".

Así se ha expresado tras conversar telefónicamente este viernes con el primer ministro palestino, Mohamad Mustafá, a quien según ha indicado en un mensaje en la red social X ha trasladado "todo el apoyo a la paz definitiva en Gaza y al cese de la violencia en Cisjordania".

"La situación humanitaria en Gaza es catastrófica", ha subrayado el ministro, para quien "las trabas a ONG son inaceptables y agravan la situación", en referencia al hecho de que Israel ha revocado los permisos operaciones a 37 organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras u Oxfam.